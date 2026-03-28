7 diseños de uñas para pies, perfectas para vacaciones de Semana Santa 2026; son aesthetic, elegantes y hermosas

No hay como unas vacaciones en la playa o en un balneario para lucir un pedicure hermoso y fuera de lo común. Aquí te compartimos algunas ideas de uñas para pies, perfectas para Semana Santa 2026. Si tienes una escapada próxima, elige tu favorito.

Estos diseños son fáciles de combinar y elegantes, por lo que también te funcionan para lucir unas bonitas sandalias en una salida de fin de semana.

7 ideas de uñas para pies, ideales para vacaciones de Semana Santa 2026

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1. En colores vivos

Una escapada a la playa puede ser el pretexto perfecto para llevar un pedicure de colores vibrantes, sobre todo si tu elección en traje de baño o outfits también es alegre. En este ejemplo, cada uña está pintada de un color distinto y presentan pequeños dibujos referentes a las vacaciones.

2. En naranja

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Aquí tenemos otro ejemplo de lo bien que puede lucir un color tan alegre como el naranja; en este caso, la tonalidad es un poquito más suave. En una de las uñas se agrega el dibujo de una flor naranja sobre un fondo transparente.

3. Uñas para pies en azul, perfectas para vacaciones de Semana Santa 2026

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El color azul puede combinar de una manera muy hermosa con las tonalidades del océano, y el resultado puede ser mucho más sofisticado si le agregas un patrón decorativo como éste, que se inspira en los azulejos y también podríamos comparar con la talavera.

4. Pedicure en ojo de gato

El efecto ojo de gato, que se encuentra de moda desde hace varios meses, también es aplicable a las uñas para pies que puedes usar en vacaciones de Semana Santa 2026. Es un estilo elegante y original, que se logra con esmaltes de efecto magnético (es decir, que reaccionan con imanes).

5. Con estrellita de mar

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No hay como incluir un dibujo alusivo a la playa para tu pedicure de vacaciones. El resultado puede ser muy elegante si la base es de tono neutro, como este blanco "lechoso".

6. Rosa "Barbie"

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Tal como las uñas francesas en las manos, el pedicure rosa con puntas blancas puede ser una opción clásica, sofisticada e infalible. En este caso, para darle un toque más vibrante, se usó un tono rosa "Barbie".

7. Amarillo mantequilla

Siendo uno de los tonos de moda, no nos podía hacer falta un diseño en amarillo mantequilla. Solamente se pintaron las puntas, para un estilo más elegante.