Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 30 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, descubre qué te depara el destino; si amor, trabajo, dinero o mucha fortuna

Nana Calistar ya tiene listo el horóscopo de los 12 signos del zodiaco, y en el penúltimo mes del tercer mes del presente año, esto es lo que les depara el destino a algunas personas para hoy lunes 30 de marzo de 2026.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 30 de marzo

Nana Calistar te dice que ya no te hagas bolas con lo que ya pasó y con lo que tiene frente a ti, tienes una energía bastante intensa de esas que no se queda quieta ni por un minuto, y si la sabes ocupar, podrá llegar a cumplir esas metas que tienes en mente.

¿Qué le depara a Tauro hoy 30 de marzo?

Oye mi Tauro, ya bájale dos rayitas a la terquedad cuando sabes perfectamente que hay cosas que ya no dan para más; no todo lo que sostienes vale la pena, a veces es una costumbre y tú te aferras sin ninguna razón, te llega en una etapa que te enseñará a soltar lo que no suma.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 30 de marzo

Ya no te hagas menso con lo que saber muy bien que quieres hacer desde hace años, porque sabes muy bien que es falta de oportunidades, sino que, falta de decisión; tienes un sueño guardado desde hace mucho tiempo, algo que desde temprana edad te movía muy fuerte, pero no por miedo o por andar resolviendo la vida de otras personas.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 30 de marzo

Ya no vivas entre lo que ya fue y lo que todavía no existe, y es que te haces bolas tú mismo o misma; tienes la cabeza llena de ideas, suposiciones y hasta de miedos que no han pasado; eso es lo que te está pausando más de lo que tú piensas.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 30 de marzo

En el amor vienen cambios buenos, también de decisiones muy importantes, si tienes pareja ya no te calles lo que no te gusta; en cuanto al tema económico, el dinero que esperabas se puede retrasar un poco, pero sí llegará.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 30 de marzo?

Ya deja de pensar tanto y pon manos a la obra, porque sabes que tienes oportunidades, lo que te falta es decidirte y no dejar de darle vueltas, tienes en mente un proyecto o negocio que te cambiará el rumbo, haz a un lado el miedo, la flojera y las dudas.

Las predicciones de Libra para miércoles 30 de marzo

Es momento de dejar de dudar y te pongas firme con lo que quieres, porque oportunidades no te faltan; tienes algunos proyectos en puerta, y en estas nuevas metas se ven nuevos movimientos bastante importantes, sobre todo en el trabajo, pero recuerda que, algo que has venido buscando desde hace tiempo, ya comienza a tomar fuerza.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 30 de marzo

Ya no te guardes nada como si fueras una caja fuerte, porque lo que no dices te lo guardas y luego explotas donde no puedes; esta semana se viene muy intensa, de esas que te obligan a hablar y poner límites, ya no te hagas el fuerte cuando pasas por problemas.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 30 de marzo?

Sagitario, es momento de que no estés regalando tu energía, y menos con personas que ni siquiera sabe lo que de verdad quieren, luego te estás quejando, pero sigues siempre disponible para personas que no te valoran.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 30de marzo

No necesitas la aprobación de nadie para poder avanzar y te estás olvidando de lo más importante, tú. Tampoco te sientas insuficiente, porque esta semana viene a acomodar la cabeza y ponerte los pies sobre la tierra, porque se vienen metas grandes, pero te estás distrayendo en algunas cosas que no te dejan nada bueno.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 30 de marzo?

Este periodo viene cargado de buenas oportunidades para que logres objetivos buenos que llevas tiempo soñando, pero si no te aplicas alguien te va a ganar el mandado y luego te estarás lamentándote; en el amor te marcan encuentros intensos que te harán prender la chispa más de lo esperado.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 30 de marzo

No es mala suerte, es que te dejas llevar por emociones momentáneas y terminas tomando decisiones sin pensar en las consecuencias; esta semana viene a ponerte los pies en la tierra y obligarte a elegir bien qué es lo que quieres para tu vida, porque el Universo te premiará con grandes recompensas.

