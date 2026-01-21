4 signos recibirán una feliz sorpresa gracias a la influencia de la luna creciente en Piscis del 21 al 23 de enero

Entre el 21 y el 23 de enero, la luna creciente transitará por Piscis. Este es uno de los signos del zodiaco más sensibles e intuitivos del zodiaco. De esta manera, se ha generado un clima emocional propicio para las sorpresas agradables, los reencuentros inesperados y las noticias que llegan justo cuando más se necesitan.

Según indica la astrología , este breve pero intenso movimiento lunar favorece los procesos de sanación, inspiración y conexión espiritual. Durante estos días, muchas personas sentirán una mayor apertura a escuchar su intuición para dejarse guiar por lo que sienten más que por lo que piensan.

Los 4 signos más favorecidos por la Luna creciente en Piscis en enero de 2026, según la astrología

La luna en Piscis invita a bajar el ritmo, prestar atención a las señales del entorno y confiar en que el universo puede traer regalos disfrazados de casualidades.



Tauro: aunque es un signo de tierra (no de agua como Piscis), recibe una energía positiva en sus vínculos. La sorpresa puede venir a través de una persona cercana, un gesto de cariño o una invitación que cambie sus planes. Cáncer: vive días de armonía emocional. La Luna en un signo de agua le trae apoyo afectivo, mensajes esperados y momentos de conexión profunda con personas importantes de su entorno. Escorpio: se ve favorecido en temas creativos y financieros. Puede aparecer una propuesta interesante o una solución inesperada a un problema que venía arrastrando desde hace tiempo. Piscis: es el gran beneficiado del tránsito. Puede recibir una sorpresa vinculada al amor, una oportunidad laboral o una noticia que le devuelva la ilusión. Todo fluye con mayor facilidad y las emociones se alinean con los deseos.

Astrología: ¿Cuál es la energía cósmica disponible de la Luna creciente en Piscis?

La luna creciente representa una etapa de expansión, crecimiento y manifestación, ideal para sembrar intenciones y dar pequeños pasos hacia nuevos objetivos. Al encontrarse en Piscis, esta energía se vuelve más sutil, empática y espiritual, favoreciendo los procesos internos, la sensibilidad y la creatividad.

Este tránsito invita a confiar en la intuición, pero también a soltar el control excesivo y a dejar que las emociones fluyan sin juicios. Es un momento propicio para sanar heridas, fortalecer la fe personal y abrirse a experiencias que pueden ser inesperadas, pero pueden traer bienestar y alegría.