Mhoni Vidente hizo una terrible advertencia para estos 7 signos: podría cumplirse esta semana

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana , del lunes 19 al viernes 23 de enero, y lanzó una advertencia para siete signos del zodiaco, cuyas predicciones podrían cumplirse en los próximos días.

La famosa astróloga señaló que Aries, Tauro, Cáncer, Escorpio, Capricornio, Acuario y Piscis atraviesan una energía delicada, por lo que deben cuidarse, especialmente en temas relacionados con las emociones, las traiciones y las malas decisiones. Te contamos por qué.

ARIES : Hay exceso de confianza y desgaste mental. Aunque atraviesa una buena racha, el peligro está en confiarse demasiado . Las cosas podrían no salir como espera si baja la guardia. Además, se señala un punto débil en la mente, el estado de ánimo y la salud , lo que podría derivar en agotamiento emocional o estrés.

: Hay exceso de confianza y desgaste mental. Aunque atraviesa una buena racha, el peligro está en . Las cosas podrían no salir como espera si baja la guardia. Además, se señala un , lo que podría derivar en agotamiento emocional o estrés. TAURO : Tienes influencias negativas y decisiones mal tomadas. La aparición de la carta del Diablo es una de las señales más fuertes del horóscopo. Advierte sobre personas tóxicas , tentaciones y caminos equivocados. Si no se aleja de quienes ya no le convienen, podría estancarse o retroceder.

: Tienes influencias negativas y decisiones mal tomadas. La aparición de la es una de las señales más fuertes del horóscopo. Advierte sobre , tentaciones y caminos equivocados. Si no se aleja de quienes ya no le convienen, podría estancarse o retroceder. CÁNCER : Hay riesgos emocionales y de salud. Aunque está lleno de energía, el mensaje es claro: no volver al pasado . Recaer en viejos trabajos, relaciones o engaños podría afectar seriamente su bienestar. Además, hay una alerta directa en temas de salud , recomendando no postergar atención médica o emocional.

: Hay riesgos emocionales y de salud. Aunque está lleno de energía, el mensaje es claro: . Recaer en viejos trabajos, relaciones o engaños podría afectar seriamente su bienestar. Además, hay una alerta directa en , recomendando no postergar atención médica o emocional. ESCORPIO : Te sientes estresado, hay deudas y desgaste físico. El foco está en problemas económicos pendientes , especialmente deudas, que pueden generar presión constante. El insomnio aparece como punto débil, lo que puede afectar su rendimiento y estabilidad emocional.

: Te sientes estresado, hay deudas y desgaste físico. El foco está en , especialmente deudas, que pueden generar presión constante. El insomnio aparece como punto débil, lo que puede afectar su rendimiento y estabilidad emocional. CAPRICORNIO : Las mentiras y traiciones cercanas te destruirán. Aunque hay estabilidad, se advierte que las mentiras pueden derribarlo , sobre todo dentro del entorno cercano. No todo es tan sólido como parece.

: Las mentiras y traiciones cercanas te destruirán. Aunque hay estabilidad, se advierte que , sobre todo dentro del entorno cercano. No todo es tan sólido como parece. ACUARIO : Hay personas tóxicas cerca y los conflictos laborales no paran. La semana exige orden y justicia, pero el mensaje más delicado es claro: hay personas esperando que caiga . Si se debilita o vuelve al pasado sentimental, podría salir perjudicado.

: Hay personas tóxicas cerca y los conflictos laborales no paran. La semana exige orden y justicia, pero el mensaje más delicado es claro: . Si se debilita o vuelve al pasado sentimental, podría salir perjudicado. PISCIS: Te estás descuidando. El riesgo no viene de fuera, sino de sí mismo. Ayuda demasiado a los demás y se está olvidando de sus propias necesidades, lo que puede llevar al desgaste emocional.

En ese sentido, Mhoni Vidente subrayó que el resto de los signos (Géminis, Leo, Virgo, Libra y Sagitario) la pasarán con estabilidad, pero también tienen advertencias leves y recibirán consejos preventivos. Deben enfocarse en la organización, el descanso y la discreción.

El ritual con romero para alejar la mala energía

Si quieres contrarrestar la mala energía que te rodea, existe un ritual de romero que los creyentes del esoterismo realizan como método alternativo.

Supuestamente el romero tiene propiedades mágicas.

El rito consiste en usar unas 3 o 5 ramas de romero, ponerlas en una olla profunda, llenarla de agua y colocarla en la estufa a fuego medio hasta que hierva por cinco minutos. Cuando comience a humear, con cuidado, inhalarás el vapor de la olla para purificar tu interior de estas negativas que te persiguen. Puedes usar más romero para colocarlo en ramitos por la casa.