5 planetas retrógrados: ¿Cómo afecta a cada signo este evento astrológico de noviembre 2026?

Noviembre de 2026 está marcado por un importante movimiento planetario: 5 planetas se encuentran retrógrados al mismo tiempo. Desde la astrología, esta configuración se interpreta como un período de introspección, revisión y transformación para cada signo, en el que algunos asuntos del pasado pueden volver a ocupar protagonismo.

Según la astrología, Neptuno, Urano y Saturno forman parte de este movimiento aparente, mientras que Venus y Mercurio también atraviesan su fase retrógrada en el signo de Libra y Escorpio respectivamente. Estos dos últimos planetas finalizan su retrogradación el 13 de noviembre: una fecha que simbólicamente representa el comienzo de una etapa de mayor claridad en cuestiones afectivas, económicas y comunicativas.

Astrología: ¿Cómo afecta la energía de los 5 planetas retrógrados a cada signo del zodiaco?

Aries : será importante revisar decisiones económicas y evitar actuar por impulso. También podrás reconocer qué relaciones necesitan límites más claros.

: será importante revisar decisiones económicas y evitar actuar por impulso. También podrás reconocer qué relaciones necesitan límites más claros. Tauro : los vínculos personales estarán bajo revisión. Una conversación pendiente puede ayudarte a comprender qué necesitas cambiar para recuperar el equilibrio.

: los vínculos personales estarán bajo revisión. Una conversación pendiente puede ayudarte a comprender qué necesitas cambiar para recuperar el equilibrio. Géminis : tendrás que prestar atención a tus rutinas y responsabilidades. Evita sobrecargarte y revisa los compromisos que ya no se ajustan a tus prioridades.

: tendrás que prestar atención a tus rutinas y responsabilidades. Evita sobrecargarte y revisa los compromisos que ya no se ajustan a tus prioridades. Cáncer : el período invita a revisar tus expectativas sentimentales y creativas. No idealices situaciones que todavía necesitan tiempo para desarrollarse.

: el período invita a revisar tus expectativas sentimentales y creativas. No idealices situaciones que todavía necesitan tiempo para desarrollarse. Leo : los asuntos familiares y emocionales pueden requerir mayor atención. Será conveniente resolver cuestiones pendientes antes de iniciar nuevos proyectos.

: los asuntos familiares y emocionales pueden requerir mayor atención. Será conveniente resolver cuestiones pendientes antes de iniciar nuevos proyectos. Virgo : la comunicación será un tema central. Revisa tus palabras y evita tomar decisiones importantes sin contar con toda la información.

: la comunicación será un tema central. Revisa tus palabras y evita tomar decisiones importantes sin contar con toda la información. Libra : Venus retrógrado puede llevarte a reconsiderar tus valores, gastos y relaciones. Es un buen momento simbólico para preguntarte qué merece realmente tu energía.

: Venus retrógrado puede llevarte a reconsiderar tus valores, gastos y relaciones. Es un buen momento simbólico para preguntarte qué merece realmente tu energía. Escorpio : la introspección será protagonista. Podrías reconocer patrones personales que necesitan transformarse para avanzar con mayor seguridad.

: la introspección será protagonista. Podrías reconocer patrones personales que necesitan transformarse para avanzar con mayor seguridad. Sagitario : será importante escuchar tus necesidades internas y no ignorar el cansancio. Aprovecha estos días para cerrar asuntos emocionales pendientes.

: será importante escuchar tus necesidades internas y no ignorar el cansancio. Aprovecha estos días para cerrar asuntos emocionales pendientes. Capricornio : las amistades y los proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de revisión. Evalúa qué compromisos siguen teniendo sentido para ti.

: las amistades y los proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de revisión. Evalúa qué compromisos siguen teniendo sentido para ti. Acuario : los objetivos profesionales podrían necesitar ajustes. No interpretes las demoras como fracasos: revisar una estrategia también puede ser una forma de avanzar.

: los objetivos profesionales podrían necesitar ajustes. No interpretes las demoras como fracasos: revisar una estrategia también puede ser una forma de avanzar. Piscis: Neptuno retrógrado en tu signo invita a revisar expectativas, creencias y proyectos personales. Busca claridad antes de tomar decisiones importantes.

¿Qué significa que Neptuno, Urano, Saturno, Venus y Mercurio estén retrógrados en noviembre 2026?

En astrología, un planeta retrógrado representa un período de revisión de los asuntos vinculados con su simbolismo. No significa que el cuerpo celeste se mueva físicamente hacia atrás, sino que desde la Tierra parece hacerlo debido a las posiciones y velocidades relativas de ambos cuerpos.

Durante noviembre de 2026, los 5 planetas retrógrados se asocian con diferentes procesos:

Neptuno retrógrado en Aries : invita a revisar ilusiones, expectativas, intuición y creencias personales.

: invita a revisar ilusiones, expectativas, intuición y creencias personales. Urano retrógrado en Géminis : representa cambios internos, necesidad de libertad y cuestionamiento de estructuras establecidas.

: representa cambios internos, necesidad de libertad y cuestionamiento de estructuras establecidas. Saturno retrógrado en Aries : propone evaluar responsabilidades, límites, compromisos y objetivos a largo plazo.

: propone evaluar responsabilidades, límites, compromisos y objetivos a largo plazo. Venus retrógrado en Libra : se relaciona con una revisión de los vínculos amorosos, los valores personales y la administración del dinero.

: se relaciona con una revisión de los vínculos amorosos, los valores personales y la administración del dinero. Mercurio retrógrado en Escorpio: invita a revisar conversaciones, contratos, decisiones y formas de comunicación.

El 13 de noviembre, Mercurio y Venus terminan sus respectivos períodos retrógrados. Desde la interpretación astrológica, este cambio puede simbolizar una mayor disposición para retomar conversaciones, aclarar malentendidos y avanzar en decisiones que estuvieron en pausa.