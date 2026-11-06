Alineación de Venus y Marte: los signos premiados por el universo del 6 al 20 de noviembre

Del 6 al 20 de noviembre de 2026, la astrología destaca que varios signos serán beneficiados por la conexión entre Venus en Libra y Marte en Leo: dos planetas conocidos como los “amantes cósmicos”. Su alineación en sextil (60 grados) representa una combinación armónica entre el deseo, la atracción, la acción y la capacidad de establecer relaciones equilibradas.

Venus simboliza el amor, la belleza y los vínculos afectivos, mientras que Marte representa la pasión, el impulso y la determinación. Al encontrarse en signos compatibles por elemento (aire y fuego), esta configuración invita a expresar sentimientos, tomar iniciativas y recuperar el entusiasmo.

¿Cuáles son los signos premiados por el sextil entre Venus en Libra y Marte en noviembre 2026?

Aries : la energía de Marte puede impulsarte a tomar la iniciativa en el amor. Si estás soltero, podrías animarte a acercarte a alguien que despierta tu interés; en pareja, será un buen momento para recuperar la pasión.

: la energía de Marte puede impulsarte a tomar la iniciativa en el amor. Si estás soltero, podrías animarte a acercarte a alguien que despierta tu interés; en pareja, será un buen momento para recuperar la pasión. Géminis : las conversaciones y los encuentros sociales pueden abrir nuevas posibilidades sentimentales. Una amistad podría transformarse en algo más profundo si te permites conocer a la otra persona sin expectativas rígidas.

: las conversaciones y los encuentros sociales pueden abrir nuevas posibilidades sentimentales. Una amistad podría transformarse en algo más profundo si te permites conocer a la otra persona sin expectativas rígidas. Leo : Marte en tu signo potencia simbólicamente tu confianza y capacidad de iniciativa. Venus favorece los vínculos y puede ayudarte a recibir una demostración de cariño que renueve tu entusiasmo.

: Marte en tu signo potencia simbólicamente tu confianza y capacidad de iniciativa. Venus favorece los vínculos y puede ayudarte a recibir una demostración de cariño que renueve tu entusiasmo. Libra : Venus transita tu signo y forma un aspecto favorable con Marte. Será una etapa para expresar tus deseos, fortalecer una relación y recuperar la seguridad en tus decisiones afectivas.

: Venus transita tu signo y forma un aspecto favorable con Marte. Será una etapa para expresar tus deseos, fortalecer una relación y recuperar la seguridad en tus decisiones afectivas. Sagitario : la combinación planetaria favorece la creatividad, el romance y las experiencias compartidas. Una invitación inesperada o un encuentro especial podría renovar tu interés por el amor.

: la combinación planetaria favorece la creatividad, el romance y las experiencias compartidas. Una invitación inesperada o un encuentro especial podría renovar tu interés por el amor. Acuario: los vínculos de pareja y las asociaciones personales pueden atravesar un momento de mayor dinamismo. Una conversación sincera ayudará a recuperar la complicidad y construir nuevos acuerdos.

¿Cuál es la energía cósmica de la alineación en sextil entre Venus en Libra y Marte en Leo?

En astrología, el sextil es un aspecto de 60 grados entre dos planetas que representa oportunidades de cooperación y movimiento. En este caso, Venus en Libra aporta diplomacia, armonía y sensibilidad hacia los demás, mientras que Marte en Leo suma entusiasmo, valentía y deseo de expresión.

La combinación de estos dos planetas, considerados los amantes cósmicos, se relaciona con 4 energías principales:

Atracción y romance : mayor disposición simbólica para expresar sentimientos y acercarse a alguien especial.

: mayor disposición simbólica para expresar sentimientos y acercarse a alguien especial. Pasión y creatividad : impulso para recuperar actividades placenteras y desarrollar proyectos artísticos.

: impulso para recuperar actividades placenteras y desarrollar proyectos artísticos. Equilibrio en los vínculo s: posibilidad de encontrar acuerdos sin dejar de expresar las necesidades personales.

s: posibilidad de encontrar acuerdos sin dejar de expresar las necesidades personales. Confianza e iniciativa: motivación para tomar decisiones y demostrar interés sin temor al rechazo.

El sextil entre Venus y Marte invita a encontrar un equilibrio entre lo que se desea y lo que se comparte con los demás. La clave estará en combinar la pasión con la empatía y evitar que el orgullo interfiera en las relaciones.