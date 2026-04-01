Los colores que te favorecen según tu signo en abril 2026

La llegada de abril de 2026 implica un nuevo ciclo en el mundo de la astrología occidental, por lo que cada signo del zodíaco tiene un mensaje especial del Universo, acompañado de los colores que más le favorecen durante esta época.

Hoy te presentamos cuáles son los tonos que deberás usar más si deseas atraer buena fortuna, abundancia y amor en las próximas semanas, así como lo que te depara el futuro, según la energía de los planetas y constelaciones.

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Estos colores te favorecen en abril 2026, según tu signo

Para abril de 2026, las energías astrales sugieren una renovación profunda impulsada por diferentes elementos, como la Luna Rosa, que también señala la necesidad de crear bases sólidas, tener determinación e iniciar nuevos proyectos.

Aries

Deberán usar amarillo para atraer claridad mental y el color rojo para conectar con la energía del fuego y el poder.

Tauro

Los colores verde y naranja los ayudarán a reforzar su conexión con la abundancia y la espiritualidad.

Cada signo del zodíaco tiene un color que lo ayudará a conectar con su energía durante abril 2026|Pexels: Karolina Grabowska

Géminis

El rojo les aportará dinamismo y el celeste los ayudará a canalizar la entrada de Urano a su signo zodiacal.

Cáncer

Los colores lila, plata o blanco aperlado, son ideales para favorecer su intuición y su paz emocional.

Leo

Deben ayudarse de prendas celestes para equilibrar su energía expansiva en un año en el que recibirán muchas bendiciones.

Virgo

Ya sea marrón o cualquier otro tono tierra, para que le proporcione anclaje y estructura este mes.

Cada signo zodiacal puede usar sus colores del mes como amuleto de protección|Pexels: Helena Lopes

Libra

El azul rey puede ser su aliado para fomentar el equilibrio.

Escorpio

Con colores como el violeta o el morado podrá transmutar sus emociones y conectar con su magnetismo espiritual.

Capricornio

Tonos como el negro o el café chocolate le servirán de amuleto de protección y también le darán seriedad para alcanzar sus metas financieras.

Acuario

Su color será el turquesa; con él podrá despejar su mente y encontrar la calma necesaria para que surjan pensamientos de innovación.

Piscis

Con los colores violeta o blanco podrá limpiarse de energías negativas y fortalecer su sensibilidad espiritual.

