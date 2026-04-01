Los colores que arruinan tus fotos de boda: se ven baratas y no lucen elegantes

Organizar una boda puede volverse estresante por todo lo que hay que tener perfectamente controlado, y un aspecto que muchos pasan desapercibido, pero que es tan importante que el vestido o el salón, es la paleta de colores en la que se centrará la celebración. Esto ya que forma parte del escenario que estará detrás de cada fotografía, video y recuerdo con tus invitados, por lo que no es una decisión que se deba tomar a la ligera.

¿Cuáles son los peores colores para una boda? Estos tonos no quedan lindos en las fotos

Lo primero que debes considerar antes de estas selecciones, es que no solo tienen que ser tus favoritos, sino que lo ideal es que tengan armonía con el concepto de la fiesta y sobre todo que se vean bien en la cámara. Ya que si bien hay algunos colores que en persona lucen lindísimos, cuando son capturados por el lente va perdiendo intensidad y se ven opacos.

En este sentido, lo mejor es evitar que las fotos de boda tengan colores neón como el naranja o el amarillo, pero también el fuscia intenso o el rojo casi anaranjado, pues se corre el riesgo de que roben protagonismo y que la luz no refleje de manera agradable en las tomas, según explica Wedding Gire.

Los colores fosforescentes no siempre se ven bien en las fotos de boda|Freepik

Por otro lado, no hay que dejar de lado la delicadeza que muchas parejas buscan transmitir a través de sus festejos. La empresa especializada Rebecca Photography recomienda recurrir al perla, marfil, hueso o champagne; incluso con algunos toques de color como el esmeralda, el rosa dorado o el azul, para agregarle profundidad a las instalaciones.

5 tipos de vestido que deberías prohibir en tu boda para que no se vea poco elegante

Usar la gama de colores correctas en un día tan importante como una boda no es un simple capricho, ya que en realidad esto quedará documentado y si no se le pone el cuidado necesario, puede trasnformarse en un mal momento. Así que las prohibiciones de colores para una boda no aplican solo para la decoración del venue, también para los invitados, especialmente en las recomendaciones del dresscode.

Ir como invitada a una boda de blanco podría quitarle protagonismo a la novia|Canva

De acuerdo con información del blog especializado Lledo Encant, hay ciertos estilos de vestido que es mejor restringir en las uniones, para que no le roben protagonismo a la novia ni arruinen el concepto elegido inicialmente. Estos modelos incluyen el blanco, el negro, el amarillo chillón, con muchas lentejuelas y con escotes súper pronunciados.