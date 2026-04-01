Las paredes del baño se ven más aesthetic si se pintan de color neutro, pues así lo dictan los expertos de diseño de interiores. Pero en el mercado hay diferentes tipos de materiales que le van bien a este espacio para reemplazar y hacer que se vea más elegante y caro. Estas son las 4 ideas para suplir el bote de basura.

Los materiales de revestimiento de paredes se han posicionado como los favoritos en cuestión de remodelación, ya que pese a que es un poco más costoso, es considerada una de las mejores alternativas en lugar de pintar los muros. Un punto a favor es que tiene mayor durabilidad y más en un espacio donde persiste la humedad. Estas son las 4 ideas para reemplazar la tapa del escusado por opciones más aesthetic.

Las 4 ideas para reemplazar el color de las paredes

1. Piedra natural: Este material de revestimiento le da un acabado elegante y rústico a tu baño. Los expertos en interiores recomiendan solo instalarlo en la pared, ya que en algunos casos se abusa. Cabe mencionar que esta opción tiene un costo elevado, aunque puedes optar por imitaciones que luzcan similares.

4 ideas para reemplazar el color de las paredes de tu baño por opciones más aesthetics|Pinterest

2. Mármol: Es una buena opción para cubrir las grietas de las paredes de baño y hacer que luzca elegante y caro. Lo mejor de todo es que resiste la humedad y es duradero. Los tonos claros hacen que el espacio se vea con más amplitud, pese a las dimensiones pequeñas.

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3. Azulejos: Un revestimiento muy común y clásico en los baños de los hogares mexicanos. La ventaja de este material es que existe una gran variedad de tamaños, colores, acabados y formas, lo que les permite a las personas tener diseños personalizados.

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4. Microcemento: Este tipo de revestimiento ha ganado su lugar y cada vez se aplica más en las paredes de los baños. Uno de los puntos a favor es que el pavimento continuo no tiene juntas ni grietas, a fin de evitar la acumulación de suciedad.