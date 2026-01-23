Los signos que tendrán que lidiar con desafíos complejos en 2026 por la Conjunción del Sol y Plutón

La última semana de enero de 2026 estará marcada por uno de los aspectos astrológicos más intensos del calendario: la conjunción entre el Sol y Plutón en la casa de Acuario. Este encuentro cósmico suele traer procesos de transformación profunda, revelaciones incómodas y situaciones que obligan a tomar decisiones radicales para todos los signos del zodiaco .

Según la astrología , esta unión activa temas vinculados al poder, el control, la renovación y los cambios inevitables. Para varios signos será una etapa de pruebas, pero también de oportunidades para reinventarse. Lo que ya no funciona tenderá a derrumbarse, aunque el proceso no siempre resulte cómodo.

Los 5 signos del zodiaco más afectados por la conjunción del Sol y Plutón en Acuario en 2026

Tauro : la tensión con la conjunción en Acuario lo empuja a salir de su zona de confort. Cambios económicos o laborales pueden sacudir su estabilidad.

Leo : como signo opuesto, enfrentará desafíos en relaciones importantes, especialmente aquellas donde exista desequilibrio de poder o dependencia emocional.

Escorpio : regido por Plutón, sentirá esta energía con especial intensidad. Podría atravesar crisis que lo obliguen a soltar viejos patrones y reconstruirse desde cero.

Capricornio : experimentará cierres de ciclo, especialmente en proyectos a largo plazo. Aunque al principio genere resistencia, el resultado puede ser liberador.

Acuario: al ser el signo donde ocurre la conjunción, será el más impactado. Vivirá cambios internos fuertes, replanteos de identidad y giros en su rumbo personal o profesional.

Astrología: ¿Cuál es la influencia energética de la conjunción del Sol y Plutón en enero de 2026?

La conjunción entre el Sol y Plutón representa uno de los momentos más poderosos del año en términos de transformación. El Sol ilumina lo oculto, mientras Plutón destruye lo que ya no tiene sentido, obligando a enfrentar verdades profundas.

En Acuario, esta energía se vincula con cambios colectivos, revolución interna y ruptura de estructuras. Durante la última semana de enero de 2026, este tránsito invita a cuestionar creencias, roles sociales y vínculos que limitan el crecimiento personal. Aunque puede generar crisis emocionales o situaciones tensas, su propósito es impulsar una renovación radical que permita evolucionar desde un lugar más consciente.