Los signos que tendrán que lidiar con desafíos complejos en 2026 por la Conjunción del Sol y Plutón
El Sol y Plutón se encuentran alineados en conjunción en Acuario. Estos son los signos más afectados por su poderosa energía cósmica.
La última semana de enero de 2026 estará marcada por uno de los aspectos astrológicos más intensos del calendario: la conjunción entre el Sol y Plutón en la casa de Acuario. Este encuentro cósmico suele traer procesos de transformación profunda, revelaciones incómodas y situaciones que obligan a tomar decisiones radicales para todos los signos del zodiaco .
Según la astrología , esta unión activa temas vinculados al poder, el control, la renovación y los cambios inevitables. Para varios signos será una etapa de pruebas, pero también de oportunidades para reinventarse. Lo que ya no funciona tenderá a derrumbarse, aunque el proceso no siempre resulte cómodo.
Los 5 signos del zodiaco más afectados por la conjunción del Sol y Plutón en Acuario en 2026
- Tauro: la tensión con la conjunción en Acuario lo empuja a salir de su zona de confort. Cambios económicos o laborales pueden sacudir su estabilidad.
- Leo: como signo opuesto, enfrentará desafíos en relaciones importantes, especialmente aquellas donde exista desequilibrio de poder o dependencia emocional.
- Escorpio: regido por Plutón, sentirá esta energía con especial intensidad. Podría atravesar crisis que lo obliguen a soltar viejos patrones y reconstruirse desde cero.
- Capricornio: experimentará cierres de ciclo, especialmente en proyectos a largo plazo. Aunque al principio genere resistencia, el resultado puede ser liberador.
- Acuario: al ser el signo donde ocurre la conjunción, será el más impactado. Vivirá cambios internos fuertes, replanteos de identidad y giros en su rumbo personal o profesional.
Astrología: ¿Cuál es la influencia energética de la conjunción del Sol y Plutón en enero de 2026?
La conjunción entre el Sol y Plutón representa uno de los momentos más poderosos del año en términos de transformación. El Sol ilumina lo oculto, mientras Plutón destruye lo que ya no tiene sentido, obligando a enfrentar verdades profundas.
En Acuario, esta energía se vincula con cambios colectivos, revolución interna y ruptura de estructuras. Durante la última semana de enero de 2026, este tránsito invita a cuestionar creencias, roles sociales y vínculos que limitan el crecimiento personal. Aunque puede generar crisis emocionales o situaciones tensas, su propósito es impulsar una renovación radical que permita evolucionar desde un lugar más consciente.