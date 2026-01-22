inklusion logo Sitio accesible
Los signos alcanzados por un golpe de suerte en la última semana de enero, gracias al Sol y Mercurio en Acuario

La conjunción entre el Sol y Mercurio en Acuario activa una energía muy especial para todos los signos del zodiaco. Estas son las personas que tendrán un golpe de suerte y éxito para lograr lo que se propongan.

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

La última semana de enero llega con un clima astrológico especialmente favorable para quienes buscan cambios positivos, noticias alentadoras y oportunidades inesperadas. La conjunción entre el Sol y Mercurio en Acuario activa una energía de claridad mental y renovación para todos los signos del zodiaco .

Según la astrología , esta energía positiva se traduce en situaciones de suerte, encuentros clave y decisiones acertadas que pueden modificar el rumbo de los próximos meses. El tránsito no solo impacta a nivel individual, sino que también se siente de forma colectiva.

Se trata de un momento ideal para comunicar ideas, cerrar acuerdos, recibir respuestas que se estaban esperando y animarse a dar pasos que antes generaban dudas. Para algunos signos, esta influencia se manifiesta como un verdadero golpe de suerte, ya sea en lo laboral, lo económico o lo emocional.

Los 5 signos del zodiaco beneficiados por la conjunción del Sol y Mercurio en Acuario

  1. Aries: siente un impulso renovado para tomar decisiones valientes. La conjunción le brinda confianza y claridad para avanzar en proyectos personales con resultados rápidos y alentadores.
  2. Géminis: experimenta avances en proyectos, estudios o trámites importantes. Las conversaciones fluyen con facilidad y pueden llegar respuestas positivas relacionadas con viajes, contratos o nuevas ideas que se concretan.
  3. Libra: se ve favorecido en el plano afectivo y creativo. Puede vivir un reencuentro significativo, iniciar una relación prometedora o encontrar inspiración para desarrollar talentos que le traen reconocimiento.
  4. Sagitario: recibe noticias inesperadas que mejoran su panorama financiero o profesional. La suerte aparece a través de contactos, recomendaciones o propuestas que amplían sus horizontes.
  5. Acuario: es el gran protagonista de esta conjunción. El Sol y Mercurio sobre su signo potencian su magnetismo personal y su capacidad para atraer oportunidades. Recibe propuestas, mensajes o encuentros que lo colocan en el lugar correcto en el momento justo.

¿Qué significa la conjunción del Sol y Mercurio en Acuario de enero y febrero de 2026?

Astrológicamente, la conjunción entre el Sol y Mercurio representa un momento de alineación entre la identidad y el pensamiento. El Sol simboliza la esencia, la vitalidad y el propósito, mientras que Mercurio rige la mente, la comunicación y los intercambios.

Cuando ambos se unen en Acuario, se activa una energía de innovación, lucidez y apertura al cambio. Desde una perspectiva energética, este tránsito favorece la toma de conciencia, las ideas brillantes y la llegada de información clave.

Es un período ideal para iniciar conversaciones importantes, firmar acuerdos, lanzar proyectos y animarse a pensar de manera diferente. La suerte que se manifiesta durante estos días no es azarosa: surge de estar mentalmente alineado con nuevas posibilidades y dispuesto a salir de viejos esquemas.

