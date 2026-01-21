Estos serán los signos del Zodiaco que podrían ganar la lotería en febrero de 2026

Ganar la lotería no es tarea fácil: todo depende de la suerte, la energía y las ganas de intentarlo. Sin embargo, desde la astrología es posible identificar qué signos del zodiaco lo tienen todo alineado para atraer la abundancia . Pero la pregunta es inevitable: ¿quiénes podrían tenerla de su lado en febrero de 2026?

De acuerdo con las predicciones de la Inteligencia Artificial (IA), hay cinco signos que podrían ganar la lotería si se animan a participar y a arriesgarse un poco. Y es que febrero pinta como un mes muy interesante en temas de dinero inesperado, golpes de fortuna y premios.

Según ChatGPT, Sagitario, Tauro, Leo, Piscis y Acuario podrían recibir estos beneficios por encima del resto de los horóscopos. Checa qué le depara el destino a cada uno:

SAGITARIO : Júpiter, su planeta regente, activa la zona del dinero inesperado y los juegos de azar. Sagitario podría verse beneficiado por “corazonadas” muy acertadas. Si juega, conviene hacerlo en fechas cercanas a la Luna creciente.

: Júpiter, su planeta regente, activa la zona del dinero inesperado y los juegos de azar. Sagitario podría verse beneficiado por “corazonadas” muy acertadas. Si juega, conviene hacerlo en fechas cercanas a la Luna creciente. TAURO : Venus favorece la abundancia y los recursos materiales durante febrero. Tauro podría ganar por constancia o por números repetidos que ya ha jugado antes. La suerte llega cuando confía en su intuición y no improvisa demasiado.

: Venus favorece la abundancia y los recursos materiales durante febrero. Tauro podría ganar por constancia o por números repetidos que ya ha jugado antes. La suerte llega cuando confía en su intuición y no improvisa demasiado. LEO : El Sol y Marte impulsan su magnetismo personal, lo que se traduce en suerte y oportunidades inesperadas. Leo tiene altas probabilidades de ganar premios, rifas o sorteos, sobre todo si comparte o dedica el intento a alguien más.

: El Sol y Marte impulsan su magnetismo personal, lo que se traduce en suerte y oportunidades inesperadas. Leo tiene altas probabilidades de ganar premios, rifas o sorteos, sobre todo si comparte o dedica el intento a alguien más. PISCIS : Neptuno y la energía lunar potencian la sensibilidad y la intuición. Piscis puede atraer la suerte casi sin buscarla, especialmente si juega en fechas significativas o números relacionados con sueños o señales recientes.

: Neptuno y la energía lunar potencian la sensibilidad y la intuición. Piscis puede atraer la suerte casi sin buscarla, especialmente si juega en fechas significativas o números relacionados con sueños o señales recientes. ACUARIO: Urano activa sorpresas económicas. Para Acuario, la clave está en lo inesperado: boletos regalados, números al azar o juegos que normalmente no practica podrían traer una gran sorpresa.

Tu signo podría tener suerte en febrero. Checa los horóscopos.|(ESPECIAL/CANVA)

En ese sentido, habrá que apostarlo todo con tus números de la suerte para conocer los premios que podrías llevarte. Si no sabes cuáles son, no te preocupes, Mhoni Vidente señaló cada uno de ellos al inicio de este año, durante sus predicciones y horóscopos.

Estos son los números de la suerte de cada signo, según los horóscopos y predicciones de Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, los números de la suerte de cada singo están relacionados con su energía y la atracción que tienen sobre la abundancia. En su canal de YouTube reveló cuáles eran estos dígitos que funcionarían para todo el año:

Estos son los números de la suerte, según los horoscopos de Mhoni Vidente.|(FB Mhoni Vidente CANVA)