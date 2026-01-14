Los 5 signos que dominan la semana y serán bendecidos, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana y advirtió cuáles serán los signos que la tendrán más difícil, enfrentando retos emocionales y económicos. Sin embargo, también señaló a quienes podrían estar bendecidos para atraer la buena suerte y abrirle la puerta a la abundancia en estos días.

De acuerdo con la famosa astróloga, son cinco los signos que dominan la semana con dinero, oportunidades y una poderosa energía positiva:

ARIES: Es uno de los signos más fuertes del momento. Recibe dinero importante, estabilidad emocional y una claridad mental clave para crecer. Hay impulso, oportunidades y una vibra ganadora que se nota especialmente en lo económico y personal .

GÉMINIS: La abundancia está muy marcada: la riqueza toca a tu puerta. Aunque debe cuidarse de chismes y malos entendidos, es un signo con oportunidades claras de prosperidad y nuevos comienzos, sobre todo si se atreve a cambiar y salir de su zona de confort.

LEO: Vive una transición clara de lo negativo a lo positivo. Llegan noticias laborales, nuevas oportunidades y estabilidad en el amor. No se trata de suerte repentina, sino de una racha favorable que comienza a consolidarse paso a paso.

VIRGO: Semana poderosa para avanzar sin miedo. Se presentan propuestas laborales, la energía está a favor y hay atracción del amor verdadero. Todo se acomoda si actúa con decisión; es uno de los signos con mayor control de su destino en estos días.

ACUARIO: Uno de los más bendecidos, tanto a corto como a largo plazo. Se marca riqueza, posibilidad de negocio propio y estabilidad emocional. La suerte está activa, pero dependerá de qué tan en serio se tome sus decisiones.

Asimismo, Mhoni Vidente destacó que Tauro, Libra, Sagitario y Piscis tendrán estabilidad, aunque con ajustes y advertencias importantes que podrían cambiar el rumbo de su destino. Fraudes de personas cercanas, deudas pendientes y la falta de planificación en sus propósitos serán temas clave a vigilar.

El ritual que te ayudará a alejar las malas energías de tu casa

Si sientes que las cosas no fluyen como deberían, quizá sea momento de limpiar las malas energías que te rodean. Un ritual de purificación puede ayudarte a recuperar la armonía. Architectural Digest señala que una de las primeras señales de energía negativa es cuando las plantas comienzan a marchitarse sin razón aparente; la suciedad y el desorden también son alertas claras.

El romero te puede ayudar a alejar las malas energías, según creyentes.|(ESPECIAL/CANVA)

Para contrarrestarlo, se recomienda realizar una limpieza energética con hierbas. Necesitarás hacer ramos de ruda, sábila, salvia, menta, lavanda, romero, laurel, albahaca, palo santo, eucalipto o manzanilla. Colócalos en distintos espacios de tu casa, de preferencia en cada habitación.

Lo ideal es realizar este ritual una vez al mes y dejar los ramos durante tres días, para que absorban las malas energías y permitan que la buena vibra vuelva a fluir en tu hogar.