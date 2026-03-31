Horóscopo chino: 5 signos que están castigados por el universo del 31 de marzo al 5 de abril
No la tienen fácil y tendrán que enfrentarse a sí mismos para resolver un pendiente muy importante; mira las predicciones
El horóscopo chino 2026 está dominado por el caballo de fuego, llena de energías intensas y cambios que afectan esta semana a 5 signos animales, especialmente entre el 31 de marzo y el 5 de abril.
La astróloga Susy Forte lo advirtió en sus predicciones para La Nación, en donde señala energías tensas o restrictivas para la Rata, el Conejo, Mono, Perro y el Cerdo. ¿Qué es lo que pasará con ellos?
- RATA: Esta semana te invita a avanzar con inteligencia en temas laborales y económicos, pero sin prisas. Organiza tus prioridades y evita tomar decisiones impulsivas. En el amor, es mejor ir hacia adentro: reflexiona antes de comprometerte.
- CONEJO: La semana comienza con lentitud, pero cada paso será estratégico. Tus contactos serán clave para abrir puertas. Conforme avanzan los días, todo fluye mejor, especialmente en proyectos y relaciones personales.
- MONO: Tu creatividad y liderazgo brillarán, atrayendo propuestas interesantes. Sin embargo, administra bien tu energía y evita descuidar tus relaciones. En el amor, sé más empático y menos egocéntrico.
- PERRO: La semana favorece el aprendizaje y el crecimiento personal. Es momento de perfeccionar habilidades y avanzar en tus metas. Evita la indecisión y mantén una actitud positiva para aprovechar al máximo las oportunidades.
- CERDO: Es una etapa para hacer pausas y reflexionar antes de avanzar. El apoyo de personas cercanas será importante y notarás mejoras en tu bienestar. En el amor, la intensidad crece, pero deberás controlar los impulsos.
Por otro lado, la Serpiente y la Cabra tienen pequeñas advertencias que, aunque no afectarán su energía, si no se manejan bien, podrían convertirse en un problema mayor. Deben enfrentarse al equilibrio de sus emociones y comunicación, así como evitar la impulsividad.
¿Cuáles signos tienen buena racha y no serán castigados por el universo, según el horóscopo chino?
Los signos que se salvarán de los castigos y tendrán buena racha en el horóscopo chino son el Búfalo, el Tigre, el Dragón, el Caballo y el Gallo. Sus predicciones se enfocan en la energía positiva, los avances, las oportunidades y mejoras en el amor o el trabajo.
- BÚFALO: Se abre una etapa ideal para iniciar proyectos con bases sólidas y buena estabilidad emocional. En el trabajo, podrías conectar con personas clave. En el amor, lo inesperado llega: una amistad podría transformarse en algo más.
- TIGRE: Tu intuición será tu mejor guía y te ayudará a destacar como líder. Se presentan oportunidades importantes y apoyo de personas influyentes. Aunque habrá cambios en tus planes, en el amor encontrarás estabilidad.
- DRAGÓN: Tu determinación te permitirá cumplir metas importantes, sobre todo en temas del hogar y finanzas. Situaciones del pasado se aclaran, dejándote libre para nuevas oportunidades, especialmente en el amor.
- CABALLO: La productividad estará de tu lado y traerá crecimiento económico. Aprovecha las oportunidades que se presenten. En el amor, tu actitud abierta y positiva fortalecerá los vínculos o atraerá nuevas conexiones.
- GALLO: Lograrás superar obstáculos gracias a tu organización. Podrían llegar propuestas inesperadas que te beneficien. Es un buen momento para cerrar acuerdos, mientras que en el amor se vive una etapa intensa y renovadora.