Horóscopo chino: 5 signos que están castigados por el universo del 31 de marzo al 5 de abril

El horóscopo chino 2026 está dominado por el caballo de fuego , llena de energías intensas y cambios que afectan esta semana a 5 signos animales, especialmente entre el 31 de marzo y el 5 de abril.

La astróloga Susy Forte lo advirtió en sus predicciones para La Nación, en donde señala energías tensas o restrictivas para la Rata, el Conejo, Mono, Perro y el Cerdo. ¿Qué es lo que pasará con ellos?

RATA : Esta semana te invita a avanzar con inteligencia en temas laborales y económicos, pero sin prisas. Organiza tus prioridades y evita tomar decisiones impulsivas. En el amor, es mejor ir hacia adentro: reflexiona antes de comprometerte.

: Esta semana te invita a avanzar con inteligencia en temas laborales y económicos, pero sin prisas. En el amor, es mejor ir hacia adentro: reflexiona antes de comprometerte. CONEJO : La semana comienza con lentitud, pero cada paso será estratégico. Tus contactos serán clave para abrir puertas. Conforme avanzan los días, todo fluye mejor , especialmente en proyectos y relaciones personales.

: La semana comienza con lentitud, pero cada paso será estratégico. Tus contactos serán clave para abrir puertas. Conforme avanzan los días, , especialmente en proyectos y relaciones personales. MONO : Tu creatividad y liderazgo brillarán, atrayendo propuestas interesantes. Sin embargo, administra bien tu energía y evita descuidar tus relaciones. En el amor, sé más empático y menos egocéntrico.

: Tu creatividad y liderazgo brillarán, atrayendo propuestas interesantes. Sin embargo, En el amor, sé más empático y menos egocéntrico. PERRO : La semana favorece el aprendizaje y el crecimiento personal. Es momento de perfeccionar habilidades y avanzar en tus metas. Evita la indecisión y mantén una actitud positiva para aprovechar al máximo las oportunidades.

: La semana favorece el aprendizaje y el crecimiento personal. Es momento de perfeccionar habilidades y avanzar en tus metas. y mantén una actitud positiva para aprovechar al máximo las oportunidades. CERDO: Es una etapa para hacer pausas y reflexionar antes de avanzar. El apoyo de personas cercanas será importante y notarás mejoras en tu bienestar. En el amor, la intensidad crece, pero deberás controlar los impulsos.

Estos son los signos que tienen advertencias del universo, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/GROK AI)

Por otro lado, la Serpiente y la Cabra tienen pequeñas advertencias que, aunque no afectarán su energía, si no se manejan bien, podrían convertirse en un problema mayor. Deben enfrentarse al equilibrio de sus emociones y comunicación, así como evitar la impulsividad.

¿Cuáles signos tienen buena racha y no serán castigados por el universo, según el horóscopo chino?

Los signos que se salvarán de los castigos y tendrán buena racha en el horóscopo chino son el Búfalo, el Tigre, el Dragón, el Caballo y el Gallo. Sus predicciones se enfocan en la energía positiva, los avances, las oportunidades y mejoras en el amor o el trabajo.