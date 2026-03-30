Horóscopo chino: predicciones importantes para cada signo animal que se cumplirían a partir de este 30 de marzo
El universo pondrá a prueba a cada uno de los signos animales y podría cambiarlo todo en los próximos días
El horóscopo chino 2026, dominado por el caballo de fuego, tiene grandes cambios en los últimos días de marzo y la primera semana de abril.
De acuerdo con la astróloga Susy Forte, cada animal y elemento deberá enfrentarse a sus propios retos que el universo le ha puesto en puerta y será clave para sus próximas jugadas que afectarán directamente la suerte en el dinero, el amor y la salud. Sus predicciones fueron las siguientes:
RATA
Semana de avances laborales y económicos, ideal para tomar decisiones con calma y ordenar prioridades. Evita actuar con prisa y cuida compromisos; la introspección no favorece relaciones serias.
BÚFALO
Fuerte impulso para iniciar proyectos con estabilidad emocional y buenas conexiones laborales. El amor se activa con sorpresas: una amistad podría evolucionar a algo más.
TIGRE
Intuición y liderazgo en alza, con oportunidades profesionales y apoyo de figuras clave. Habrá cambios en planes, pero el amor se estabiliza y mejora.
GATO
Inicio lento pero estratégico; contactos laborales serán clave para el futuro. Al final de la semana todo fluye mejor y se favorecen proyectos y relaciones.
DRAGÓN
Gran capacidad para cumplir metas, especialmente en temas de hogar y finanzas. Se aclaran asuntos del pasado y se abren nuevas oportunidades en el amor.
SERPIENTE
Buen momento para buscar trabajo o mejorar ingresos gracias a tu habilidad práctica. Equilibra descanso y emociones; en el amor, comunica sin conflictos.
CABALLO
Semana productiva con crecimiento económico y oportunidades importantes. El romance se favorece gracias a tu apertura y buena actitud.
CABRA
Etapa de expresión personal y avances en asuntos estancados. Evita actitudes impulsivas; un viaje o salida traerá renovación emocional.
MONO
Destacarás por tu creatividad y liderazgo, con nuevas propuestas interesantes. Cuida tu energía y evita descuidos en el amor o actitudes egoístas.
GALLO
Superas obstáculos con organización y podrías recibir propuestas inesperadas. Buen momento para cerrar acuerdos; el amor se renueva intensamente.
PERRO
Semana ideal para aprender, mejorar habilidades y avanzar en proyectos. Controla la indecisión y mantén buen ánimo para lograr mejores resultados.
CERDO
Tiempo de pausas y reflexión antes de avanzar en nuevos proyectos. Apoyo cercano y mejoras en salud; el amor llega con intensidad, evita impulsos.