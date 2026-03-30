Horóscopo chino: predicciones importantes para cada signo animal que se cumplirían a partir de este 30 de marzo

El horóscopo chino 2026, dominado por el caballo de fuego, tiene grandes cambios en los últimos días de marzo y la primera semana de abril.

De acuerdo con la astróloga Susy Forte, cada animal y elemento deberá enfrentarse a sus propios retos que el universo le ha puesto en puerta y será clave para sus próximas jugadas que afectarán directamente la suerte en el dinero, el amor y la salud . Sus predicciones fueron las siguientes:

RATA

Semana de avances laborales y económicos, ideal para tomar decisiones con calma y ordenar prioridades. Evita actuar con prisa y cuida compromisos; la introspección no favorece relaciones serias.

BÚFALO

Fuerte impulso para iniciar proyectos con estabilidad emocional y buenas conexiones laborales. El amor se activa con sorpresas: una amistad podría evolucionar a algo más.

El horóscopo chino para Búfalo.|CANVA

TIGRE

Intuición y liderazgo en alza, con oportunidades profesionales y apoyo de figuras clave. Habrá cambios en planes, pero el amor se estabiliza y mejora.

GATO

Inicio lento pero estratégico; contactos laborales serán clave para el futuro. Al final de la semana todo fluye mejor y se favorecen proyectos y relaciones.

DRAGÓN

Gran capacidad para cumplir metas, especialmente en temas de hogar y finanzas. Se aclaran asuntos del pasado y se abren nuevas oportunidades en el amor.

SERPIENTE

Buen momento para buscar trabajo o mejorar ingresos gracias a tu habilidad práctica. Equilibra descanso y emociones; en el amor, comunica sin conflictos.

CABALLO

Semana productiva con crecimiento económico y oportunidades importantes. El romance se favorece gracias a tu apertura y buena actitud.

CABRA

Etapa de expresión personal y avances en asuntos estancados. Evita actitudes impulsivas; un viaje o salida traerá renovación emocional.

MONO

Destacarás por tu creatividad y liderazgo, con nuevas propuestas interesantes. Cuida tu energía y evita descuidos en el amor o actitudes egoístas.

El horóscopo chino de todos los animales y sus elementos.|(ESPECIAL/Pinterest)

GALLO

Superas obstáculos con organización y podrías recibir propuestas inesperadas. Buen momento para cerrar acuerdos; el amor se renueva intensamente.

PERRO

Semana ideal para aprender, mejorar habilidades y avanzar en proyectos. Controla la indecisión y mantén buen ánimo para lograr mejores resultados.

CERDO

Tiempo de pausas y reflexión antes de avanzar en nuevos proyectos. Apoyo cercano y mejoras en salud; el amor llega con intensidad, evita impulsos.