Horóscopo chino dice cuáles son los amuletos de buena suerte y protección para cada animal

El horóscopo chino se basa en animales y elementos que determinan la personalidad de las personas; sin embargo, también existen amuletos que puedes usar para protegerte de las malas energías y atraer la abundancia durante los ciclos más importantes del año.

Según la cultura oriental, estas gemas y objetos se adaptan a cada animal para armonizar con su energía y crear una especie de barrera protectora contra las malas vibras y los cambios radicales, especialmente ante la próxima llegada del Año Nuevo Chino, el 17 de febrero de 2026.

Cada animal necesita de un amuleto para protegerse de las malas energías.|(ESPECIAL/CANVA)

En ese sentido, de acuerdo con Clarín, es ideal que cada signo animal tenga su amuleto correspondiente para atravesar esta etapa sin resentir de golpe todos los cambios :

RATA: lo ideal es llevar monedas chinas atadas con un hilo rojo. Protegen las finanzas y brindan estabilidad económica.

lo ideal es llevar monedas chinas atadas con un hilo rojo. Protegen las finanzas y brindan estabilidad económica. BUEY: necesita una obsidiana para bloquear las malas vibras y mantener la calma.

necesita una obsidiana para bloquear las malas vibras y mantener la calma. TIGRE: el ojo de tigre es clave, una piedra conocida por fortalecer la seguridad y la toma de decisiones.

el ojo de tigre es clave, una piedra conocida por fortalecer la seguridad y la toma de decisiones. CONEJO: la amatista será su talismán para aportar calma emocional y equilibrio espiritual.

la amatista será su talismán para aportar calma emocional y equilibrio espiritual. DRAGÓN: una figura de dragón dorado reforzará su poder personal y liderazgo.

una figura de dragón dorado reforzará su poder personal y liderazgo. SERPIENTE: el jade verde potenciará su sabiduría y favorecerá la armonía en la salud.

el jade verde potenciará su sabiduría y favorecerá la armonía en la salud. CABALLO: una vela roja ayudará a mantener la motivación, la pasión y la energía activa.

una vela roja ayudará a mantener la motivación, la pasión y la energía activa. CABRA: el cuarzo rosa atraerá amor, compasión y equilibrio emocional. MONO: una llave dorada abrirá nuevos caminos y oportunidades.

el cuarzo rosa atraerá amor, compasión y equilibrio emocional. una llave dorada abrirá nuevos caminos y oportunidades. GALLO: un espejo pequeño servirá como protección contra la envidia y las energías negativas.

un espejo pequeño servirá como protección contra la envidia y las energías negativas. PERRO: una cruz ayudará a resguardar la paz interior, sin importar lo que ocurra afuera.

una cruz ayudará a resguardar la paz interior, sin importar lo que ocurra afuera. CERDO: un elefante con la trompa hacia arriba potenciará la abundancia que está por llegar.

Las predicciones del horóscopo chino para 2026

El horóscopo chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego que, según la astróloga Ludovica Squirru, es uno de los animales con mayor pasión explosiva.

El Caballo de Fuego será el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

De acuerdo con lo que explicó a El Mundo y Clarín, será una etapa de energía desbordante, libertades intensas y cambios turbulentos que marcarán un antes y un después.