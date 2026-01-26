Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana, del 26 al 31 de enero de 2026

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal para los últimos días del mes de enero, que abarcan desde hoy lunes 26 hasta el sábado 31. Explicó cómo le irá a cada uno de los signos, con sus golpes de suerte y lo que deben de hacer para que les vaya mejor.

De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga, no todos los signos la tendrán fácil, algunos deberán enfrentarse a retos de introspección y análisis antes de comenzar el mes de febrero.

ARIES

Tienes que abrir bien los ojos y con quién debes de hablar de tus planes; el diablo está cerca a través de la envidia de las personas. Tendrás una semana de mucho trabajo y muchos proyectos andando, pero esto te ayudará en los pagos de tus deudas. Debes concentrarse en lo que haces y en lo que viene, no dejes que las malas energías te sumerjan en la confusión.

TAURO

Estás en la semana mágica: todo se te va a dar, pídelo. Eso sí, debes de descansar bien porque tu punto débil es la salud del estómago. No pienses de más, deja atrás los pensamientos negativos. En el amor, ya deja a esa persona del pasado, no te está aportando nada y tu meta es ver hacia adelante. Abre tus energías a la riqueza y a la abundancia. En el amor, eviten los celos, estás de suerte y tu pasión al máximo.

GÉMINIS

Hay personas mal intencionadas que están cerca de ti, debes de encontrarlas y alejarte de ellas. Descansa, cuídate y no te expongas porque tu salud está en juego. Será una semana de reparar tu casa con todo el entorno en donde te estás moviendo. En el amor tiene problemas que estás arrastrando desde hace tiempo con tu pareja; toma una decisión de una vez por todas, porque podrías seguir arrastrándolo por más tiempo.

CÁNCER

Estás arriba y vives mejor. Esta semana crecerás en todos los sentidos y ahora serás el que lidera y pone actividades a los demás. Mientras tanto, comenzarás a resolver papeleo importante que tienes atrasado; habrá otros problemas personales que verás como se solucionan solos, pero debes mantenerte con buena actitud y cambiar tu rutina diaria.

LEO

Tienes una buena racha de hacer dinero, pero las malas energías podrían terminar con esa seguridad, por esos debes no contarle a todos tus planes ni mucho menos si son a largo plazo. Sé paciente y analiza las cosas antes de decirlas. Tu punto débil está relacionado con la salud de la espalda baja, ten cuidado. Mientras que en el amor hay necesidad de descubrir nuevas pasiones, así que debes hacerles caso, quizá encuentres algo que siempre estabas buscando.

Este es el horóscopo semanal de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA/FB Mhoni Vidente)

VIRGO

No te entretengas en elegir, actúa rápido, tanto en tus decisiones como en tu trabajo, esto ayudará a que te compres tus cosas más rápido. Según Mhoni Vidente , será una semana buenísima para atraer el trabajo, los proyectos y planear tus actividades que rendirán frutos en el futuro.

LIBRA

No dudes, no te detengas y sigue adelante. Estás por cumplir un pendiente importante, mientras atraes suerte en tu imagen personal. Tu mejor día es el jueves, solo debes tener en cuenta en no cargar con problemas de los demás, ni mucho menos de los chismes. En el amor hay mucha estabilidad y el romance florece aún más; si estás soltero, entonces encontrarás a alguien que podría flecharte.

ESCORPIO

Tu mejor día es el miércoles. Sientes que hay algo que te falta y extrañas a alguien del pasado; debes entender que, si no haces nada, no va a pasar nada: háblale. Hay suerte en la abundancia y atracción de dinero, piensa en abrir un negocio, en iniciar un nuevo proyecto. Habrá cambios y una persona importante se contactará contigo para hablar de negocios.

SAGITARIO

Serás grande en el año, pero esta semana es fundamental para lograrlo. La astróloga subraya que tu mejor día es el martes, en donde debes comenzar a cambiar tu rutina diaria: haz ejercicio, come mejor y soluciona los problemas que estás arrastrando. Las cartas dicen que hay y determinación, fuerza y fuerza.

CAPRICORNIO

Tu mejor día es el martes. Hay un viaje cerca, también pendientes de papeleo. Debes abrir bien los ojos y no caer en fraudes porque los estás atrayendo. Piensa en no acelerar y no tomar decisiones tan pronto, piensa antes y medítalo si te sirve en el futuro. Esta semana será de mucho trabajo y de estudio, piensa en estudiar inglés o algún otro idioma. En el amor, debes respetar tu espacio, si estás soltero, date un tiempo solo, no buques una pareja, ya llegará sola.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana para el signo de Capricornio.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)

ACUARIO

Recuerda que este es tu año, debes tenerlo en mente. Sin embargo, esta semana debes cuidarte de las malas vibras, ya sé con amistades o en el amor. También tendrás una oferta de trabajo importante, medita si lo necesitas y si te conviene realmente, recuerda que no siempre salir de la zona de confort es bueno.

PISCIS

Hoy lunes es tu mejor día. Hay estabilidad, hay economía, hay suerte, pero hay personas que no deberían estar cerca de ti, identifícalos para poder analizar si vale la pena mantenerlos como tus amistades. Se predicen nuevos proyectos, atracción de dinero y suerte en nuevos patrimonios. En el amor, por el contrario, hay baches que te están alentando, no caigas tan pronto en las promesas de amor de otros, mejor detente y piénsalo.