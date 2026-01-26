Horóscopo chino dice cuáles son los signos que más suerte tendrán en el dinero en febrero

El Año Nuevo Chino 2026 está por comenzar en febrero, pero antes de su llegada, la astrología aún guarda predicciones capaces de influir en el destino, la personalidad y los deseos de los signos animales. De acuerdo con los análisis de la Inteligencia Artificial (IA), cinco de ellos podrían aprovechar una fuerte energía vinculada al dinero , ideal para invertir y hacer crecer sus finanzas.

Según un estudio realizado por ChatGPT, el Dragón, la Serpiente, la Rata, el Buey y el Mono serán bendecidos con vibraciones de prosperidad y una visión clara de un futuro prometedor, especialmente en los días previos al inicio de la nueva era.

DRAGÓN : Febrero activa tu estrella de prosperidad . Es un mes ideal para cerrar tratos, recibir pagos atrasados o ver resultados de proyectos que llevaban tiempo estancados. La suerte llega cuando confías en tu intuición y te atreves a negociar.

: Febrero activa tu . Es un mes ideal para cerrar tratos, recibir pagos atrasados o ver resultados de proyectos que llevaban tiempo estancados. La suerte llega cuando confías en tu intuición y te atreves a negociar. SERPIENTE : El dinero fluye gracias a tu visión estratégica . Febrero favorece inversiones inteligentes, ascensos o nuevas fuentes de ingreso. No es suerte impulsiva, sino recompensa a decisiones bien pensadas. Buen momento para ahorrar o planear a largo plazo.

: El dinero fluye gracias a tu . Febrero favorece inversiones inteligentes, ascensos o nuevas fuentes de ingreso. No es suerte impulsiva, sino recompensa a decisiones bien pensadas. Buen momento para ahorrar o planear a largo plazo. RATA : Tendrás oportunidades inesperadas : bonos, regalos, comisiones o propuestas laborales. La clave será moverte rápido y no dudar. Febrero te premia por tu capacidad de adaptación y tu olfato para detectar negocios rentables.

: Tendrás : bonos, regalos, comisiones o propuestas laborales. La clave será moverte rápido y no dudar. Febrero te premia por tu capacidad de adaptación y tu olfato para detectar negocios rentables. BUEY : Tu constancia empieza a dar frutos. Este mes trae estabilidad económica y mejoras graduales en ingresos. No es un golpe de suerte repentino, pero sí un avance sólido que te permite sentirte más seguro con el dinero.

: Tu constancia empieza a dar frutos. Este mes trae y mejoras graduales en ingresos. No es un golpe de suerte repentino, pero sí un avance sólido que te permite sentirte más seguro con el dinero. MONO: Febrero favorece el dinero ligado a creatividad, ventas y comunicación. Si trabajas en medios, redes sociales, marketing o comercio, podrías ver ganancias rápidas. La suerte aparece cuando te atreves a innovar.

Estos son los animales del horóscopo chino que tendrán suerte en el dinero en febrero.|(ESPECIAL/IA Grok)

En ese sentido, los astros se acomodan para premiar a las personas que se mueven, confían y buscan generar ingresos con su talento, aunque también castigan a quienes actúan de manera impulsiva.

Estas visiones coinciden con lo que la especialista Susy Forte declaró recientemente a La Nación sobre cómo cerrará la energía en la última semana de enero. Sin embargo, el Mono no tiene esta suerte garantizada, pues dependerá de su esfuerzo personal. En contraste, quienes de plano podrían enfrentar mala suerte en lo económico son el Tigre, el Caballo y el Gallo.

El ritual chino para atraer la buena suerte

Si quieres potenciar tu buena suerte o disminuir la mala racha en febrero, puedes realizar un ritual muy conocido que funciona como protector según tu animal del horóscopo chino . De acuerdo con Clarín, basta con usar un objeto especial que te ayude a canalizar y proteger tu energía:

Rata - Monedas chinas

- Monedas chinas Buey - Obsidiana

- Obsidiana Tigre - Ojo de tigre

- Ojo de tigre Conejo - Amatista

- Amatista Dragón - Un dragón dorado

- Un dragón dorado Serpiente - Jade verde

- Jade verde Caballo - una vela roja

- una vela roja Cabra - un cuarzo rosa

- un cuarzo rosa Mono - Llave dorada

- Llave dorada Gallo - Un espejo pequeño

- Un espejo pequeño Perro - Una cruz

- Una cruz Cerdo - un elefante con la trompa hacia arriba

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 iniciará el próximo 17 de febrero y dará comienzo a la era del Caballo de Fuego. Según predicciones, se trata de un año con ciclos intensos y dinámicos dentro de la astrología oriental.