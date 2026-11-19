Del jueves 19 al domingo 22 de noviembre, tres predicciones del horóscopo chino destacan por anunciar cambios positivos en el dinero, el trabajo y el amor. De acuerdo con las interpretaciones astrológicas compartidas para esta semana, algunos animales del zodiaco oriental podrían recibir oportunidades inesperadas, resolver problemas que llevaban tiempo pendientes y comenzar una etapa de mayor estabilidad.

Las energías de estos días estarán relacionadas con la prosperidad, las reconciliaciones y los nuevos comienzos. De acuerdo con la astróloga Susy Forte, estas son las tres predicciones más destacadas y los signos animales que podrían verse favorecidos.

1. El dinero y la prosperidad tocarán a la puerta

El horóscopo chino del dinero. ((Especial/Canva))

Tigre: recibirá buenas noticias económicas y laborales. Además, comenzarán a destrabarse trámites y gestiones que llevaban tiempo detenidos. Podría encontrar una solución favorable para mejorar su estabilidad financiera.

recibirá buenas noticias económicas y laborales. Además, comenzarán a destrabarse trámites y gestiones que llevaban tiempo detenidos. Podría encontrar una solución favorable para mejorar su estabilidad financiera. Gato (Conejo): tendrá oportunidades para consolidar proyectos profesionales y realizar inversiones relacionadas con propiedades, remodelaciones o transacciones inmobiliarias. El esfuerzo realizado comenzará a dar frutos.

tendrá oportunidades para consolidar proyectos profesionales y realizar inversiones relacionadas con propiedades, remodelaciones o transacciones inmobiliarias. El esfuerzo realizado comenzará a dar frutos. Cabra: su economía y vida profesional mostrarán señales de mejoría. Será un periodo favorable para cerrar acuerdos, negociar y firmar contratos que impulsen sus ingresos.

su economía y vida profesional mostrarán señales de mejoría. Será un periodo favorable para cerrar acuerdos, negociar y firmar contratos que impulsen sus ingresos. Gallo: encontrará oportunidades para mejorar sus finanzas mediante acuerdos y contratos beneficiosos. También podría recibir propuestas que representen un salto importante en su carrera.

encontrará oportunidades para mejorar sus finanzas mediante acuerdos y contratos beneficiosos. También podría recibir propuestas que representen un salto importante en su carrera. Cerdo: recibirá un ingreso extra que podría ayudarle a alcanzar mayor estabilidad económica y emocional. También encontrará solución a una situación que le preocupaba.

2. El amor verdadero y las reconciliaciones

La suerte en el amor del horóscopo chino. ((Especial/Canva))

Tigre: podría reconciliarse con alguien especial o comenzar una nueva relación. Los sentimientos estarán más claros y tendrá mayor disposición para abrir su corazón.

podría reconciliarse con alguien especial o comenzar una nueva relación. Los sentimientos estarán más claros y tendrá mayor disposición para abrir su corazón. Gato (Conejo): vivirá una etapa reparadora en el amor. El destino favorecerá sus relaciones y le permitirá disfrutar de mayor plenitud sentimental.

vivirá una etapa reparadora en el amor. El destino favorecerá sus relaciones y le permitirá disfrutar de mayor plenitud sentimental. Serpiente: recibirá una oportunidad especial para encontrar un amor correspondido. Una persona con gran afinidad podría acercarse y convertirse en alguien importante para su futuro.

recibirá una oportunidad especial para encontrar un amor correspondido. Una persona con gran afinidad podría acercarse y convertirse en alguien importante para su futuro. Cabra: su intuición será clave para reconocer a la persona indicada. Se anuncian encuentros amorosos y conexiones que despertarán su sensibilidad.

su intuición será clave para reconocer a la persona indicada. Se anuncian encuentros amorosos y conexiones que despertarán su sensibilidad. Perro: tendrá la oportunidad de vivir un romance intenso y superar antiguos problemas sentimentales. Si está en pareja, podría fortalecer su compromiso.

tendrá la oportunidad de vivir un romance intenso y superar antiguos problemas sentimentales. Si está en pareja, podría fortalecer su compromiso. Gallo: encontrará mayor entendimiento con su pareja y motivos para dar un paso importante hacia una relación más comprometida.

3. Los nuevos comienzos cambiarán el destino

Nuevos comienzos en el horóscopo chino. ((Especial/Canva))