El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana revela cuáles son los signos que están de suerte en el amor gracias a las energías del universo que se podrán interpretar a través de noticias relacionadas con premios emocionales y golpes de suerte. De acuerdo con la famosa astróloga, estos son los elegidos.

1. Tauro y Cáncer: el universo les abre las puertas del dinero y la fortuna

Las cartas del tarot anuncian una etapa de abundancia para Tauro y Cáncer, dos signos que podrían verse favorecidos por premios económicos, ganancias inesperadas o golpes de suerte en juegos de azar. La energía de la prosperidad estará de su lado, por lo que será importante mantenerse atentos a las oportunidades que aparezcan. Para ambos, este periodo representa una posibilidad de mejorar su estabilidad financiera y recibir recompensas del universo, según el horóscopo.

2. Aries, Géminis y Leo: nuevas oportunidades laborales y crecimiento profesional

El ámbito profesional traerá movimientos importantes para estos tres signos. Aries podría recibir propuestas de trabajo que le permitan avanzar hacia una nueva etapa de estabilidad y crecimiento. Géminis tendrá oportunidades para demostrar sus capacidades, ampliar sus horizontes y alcanzar nuevas metas profesionales. Por su parte, Leo comenzará a visualizar proyectos importantes rumbo a 2027, con reuniones y propuestas que podrían convertirse en grandes oportunidades para su futuro. El universo les pide confiar en su talento y prepararse para recibir nuevas bendiciones.

3. Aries, Libra y Piscis: el amor tocará nuevamente a sus puertas

La energía del universo también favorecerá el terreno sentimental. Aries, Libra y Piscis podrían experimentar encuentros especiales, conexiones inesperadas y propuestas amorosas que transformen su manera de ver las relaciones. Para quienes están solteros, será una etapa favorable para conocer personas con quienes exista una conexión emocional y espiritual. Quienes ya tienen pareja podrán fortalecer sus vínculos y abrirse a nuevas experiencias. El destino sentimental comienza a moverse para estos signos.

Aries, Libra y Piscis tienen suerte en el amor. ((Especial/Canva))

4. Aries, Tauro y Géminis: llegó el momento de cerrar ciclos y transformar su destino

Esta semana estará marcada por decisiones importantes y cambios que no deben seguir postergándose. Aries tendrá que enfrentar situaciones pendientes, resolver problemas y tomar determinaciones que le permitan avanzar sin cargar con los errores del pasado. Tauro y Géminis, por su parte, deberán aprender a soltar aquello que ya no tiene lugar en sus vidas, incluso si se trata de relaciones desgastadas, separaciones o procesos de divorcio. Aunque algunos cierres pueden resultar dolorosos, también representan el comienzo de una nueva etapa. El universo les recuerda que para recibir nuevas bendiciones es necesario dejar espacio y despedirse de lo que ya cumplió su misión.