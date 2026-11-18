Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 19 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 19 de noviembre de 2026

Hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la conjunción de Marte y Júpiter en Leo potencia tu entusiasmo y favorece las iniciativas creativas y románticas. Evita los excesos y analiza tus gastos antes de embarcarte en nuevos proyectos.

la conjunción de Marte y Júpiter en Leo potencia tu entusiasmo y favorece las iniciativas creativas y románticas. Evita los excesos y analiza tus gastos antes de embarcarte en nuevos proyectos. Tauro: podrías sentir la necesidad de resolver asuntos familiares y recuperar la tranquilidad en tu hogar. Una decisión económica requiere paciencia y una revisión cuidadosa de tus prioridades.

podrías sentir la necesidad de resolver asuntos familiares y recuperar la tranquilidad en tu hogar. Una decisión económica requiere paciencia y una revisión cuidadosa de tus prioridades. Géminis: la conjunción de Marte y Júpiter en Leo favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades para desarrollar nuevas ideas. Una conversación inesperada puede acercarte a alguien que despierte tu interés.

la conjunción de Marte y Júpiter en Leo favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades para desarrollar nuevas ideas. Una conversación inesperada puede acercarte a alguien que despierte tu interés. Cáncer: será conveniente organizar tus recursos y evitar compromisos económicos que puedan generar preocupaciones. Dedica tiempo a descansar y no guardes emociones que necesitas expresar.

será conveniente organizar tus recursos y evitar compromisos económicos que puedan generar preocupaciones. Dedica tiempo a descansar y no guardes emociones que necesitas expresar. Leo: con Marte y Júpiter unidos en tu signo, tendrás una energía especial para avanzar con proyectos personales y mostrar tus capacidades. En el amor, evita que el orgullo o la impaciencia generen conflictos.

con Marte y Júpiter unidos en tu signo, tendrás una energía especial para avanzar con proyectos personales y mostrar tus capacidades. En el amor, evita que el orgullo o la impaciencia generen conflictos. Virgo: procura bajar el ritmo y atender aquellas situaciones que te producen desgaste emocional. Una oportunidad laboral puede comenzar a tomar forma, pero será importante revisar cada detalle.

procura bajar el ritmo y atender aquellas situaciones que te producen desgaste emocional. Una oportunidad laboral puede comenzar a tomar forma, pero será importante revisar cada detalle. Libra: la conjunción de Marte y Júpiter en Leo impulsa los encuentros sociales y puede acercarte personas dispuestas a colaborar con tus proyectos. Un vínculo afectivo también podría atravesar una etapa de mayor entusiasmo.

la conjunción de Marte y Júpiter en Leo impulsa los encuentros sociales y puede acercarte personas dispuestas a colaborar con tus proyectos. Un vínculo afectivo también podría atravesar una etapa de mayor entusiasmo. Escorpio: podrías recibir reconocimiento por tus esfuerzos profesionales y encontrar nuevas alternativas para avanzar. Evita llevar las tensiones laborales a tu entorno familiar y reserva tiempo para recuperarte.

podrías recibir reconocimiento por tus esfuerzos profesionales y encontrar nuevas alternativas para avanzar. Evita llevar las tensiones laborales a tu entorno familiar y reserva tiempo para recuperarte. Sagitario: Marte y Júpiter en Leo favorecen tus deseos de viajar, aprender y explorar nuevas oportunidades. Una propuesta puede ampliar tus horizontes, aunque conviene evaluar sus condiciones económicas.

Marte y Júpiter en Leo favorecen tus deseos de viajar, aprender y explorar nuevas oportunidades. Una propuesta puede ampliar tus horizontes, aunque conviene evaluar sus condiciones económicas. Capricornio: será importante revisar los acuerdos financieros y actuar con prudencia frente a los gastos compartidos. En tus relaciones, una conversación honesta puede ayudarte a recuperar la confianza.

será importante revisar los acuerdos financieros y actuar con prudencia frente a los gastos compartidos. En tus relaciones, una conversación honesta puede ayudarte a recuperar la confianza. Acuario: la conjunción de Marte y Júpiter en tu signo opuesto complementario intensifica tus vínculos y te impulsa a tomar decisiones en pareja o asociaciones. Busca acuerdos equilibrados y evita las discusiones motivadas por el orgullo.

la conjunción de Marte y Júpiter en tu signo opuesto complementario intensifica tus vínculos y te impulsa a tomar decisiones en pareja o asociaciones. Busca acuerdos equilibrados y evita las discusiones motivadas por el orgullo. Piscis: organiza tus actividades para evitar el cansancio y procura no asumir responsabilidades que corresponden a otras personas. Una mejora en tu planificación económica te permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre