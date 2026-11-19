Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 20 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 20 de noviembre de 2026

Hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: con la Luna en tu signo, tendrás mayor iniciativa para comenzar proyectos y tomar decisiones personales. Evita actuar por impulso en tus relaciones y controla los gastos innecesarios.

con la Luna en tu signo, tendrás mayor iniciativa para comenzar proyectos y tomar decisiones personales. Evita actuar por impulso en tus relaciones y controla los gastos innecesarios. Tauro: será conveniente bajar el ritmo y prestar atención a tus necesidades emocionales. Una situación económica pendiente puede encontrar una solución si analizas las alternativas con paciencia.

será conveniente bajar el ritmo y prestar atención a tus necesidades emocionales. Una situación económica pendiente puede encontrar una solución si analizas las alternativas con paciencia. Géminis: la Luna en Aries favorece los encuentros sociales y te impulsa a compartir ideas con personas que pueden ayudarte a crecer. Una amistad podría convertirse en una oportunidad interesante.

la Luna en Aries favorece los encuentros sociales y te impulsa a compartir ideas con personas que pueden ayudarte a crecer. Una amistad podría convertirse en una oportunidad interesante. Cáncer: podrías recibir novedades relacionadas con tus responsabilidades profesionales o un proyecto que deseas concretar. Organiza tus horarios para evitar que las exigencias afecten tu descanso.

podrías recibir novedades relacionadas con tus responsabilidades profesionales o un proyecto que deseas concretar. Organiza tus horarios para evitar que las exigencias afecten tu descanso. Leo: la energía de la Luna en Aries despierta tus ganas de explorar nuevas experiencias y ampliar tus horizontes. Una conversación afectiva puede renovar tu entusiasmo y acercarte a alguien especial.

la energía de la Luna en Aries despierta tus ganas de explorar nuevas experiencias y ampliar tus horizontes. Una conversación afectiva puede renovar tu entusiasmo y acercarte a alguien especial. Virgo: presta atención a los gastos compartidos y evita comprometer recursos sin revisar las condiciones. Dedica tiempo a liberar tensiones y no acumules preocupaciones innecesarias.

presta atención a los gastos compartidos y evita comprometer recursos sin revisar las condiciones. Dedica tiempo a liberar tensiones y no acumules preocupaciones innecesarias. Libra: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a tomar la iniciativa para resolver diferencias. Escuchar las necesidades de la otra persona facilitará los acuerdos.

la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a tomar la iniciativa para resolver diferencias. Escuchar las necesidades de la otra persona facilitará los acuerdos. Escorpio: será un buen momento para reorganizar tus actividades y recuperar hábitos que favorezcan tu energía. Una propuesta laboral puede resultar atractiva, pero analiza sus detalles antes de aceptarla.

será un buen momento para reorganizar tus actividades y recuperar hábitos que favorezcan tu energía. Una propuesta laboral puede resultar atractiva, pero analiza sus detalles antes de aceptarla. Sagitario: la Luna en Aries favorece la creatividad, el romance y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Aprovecha esta energía para impulsar una idea personal sin descuidar tus recursos.

la Luna en Aries favorece la creatividad, el romance y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Aprovecha esta energía para impulsar una idea personal sin descuidar tus recursos. Capricornio: podrías necesitar mayor tranquilidad en casa para ordenar tus emociones y resolver asuntos familiares. Evita realizar compras importantes motivadas por el estrés.

podrías necesitar mayor tranquilidad en casa para ordenar tus emociones y resolver asuntos familiares. Evita realizar compras importantes motivadas por el estrés. Acuario: una conversación puede acercarte información útil para avanzar en un proyecto o mejorar tus perspectivas económicas. En el amor, expresar lo que sientes fortalecerá un vínculo.

una conversación puede acercarte información útil para avanzar en un proyecto o mejorar tus perspectivas económicas. En el amor, expresar lo que sientes fortalecerá un vínculo. Piscis: será importante administrar tus recursos con prudencia y establecer prioridades para los próximos días. Busca momentos de descanso y evita involucrarte en conflictos que no te corresponden.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre