Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 18 de noviembre de 2026

Hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Cuarto Creciente te impulsa a tomar decisiones y avanzar con objetivos que requieren iniciativa. Evita los enfrentamientos por orgullo y administra tus recursos con prudencia.

la Luna en Cuarto Creciente te impulsa a tomar decisiones y avanzar con objetivos que requieren iniciativa. Evita los enfrentamientos por orgullo y administra tus recursos con prudencia. Tauro: será un buen día para recuperar la estabilidad y resolver asuntos económicos que estaban pendientes. En el amor, un gesto sincero puede fortalecer la confianza con alguien especial.

será un buen día para recuperar la estabilidad y resolver asuntos económicos que estaban pendientes. En el amor, un gesto sincero puede fortalecer la confianza con alguien especial. Géminis: la Luna en Cuarto Creciente favorece los intercambios, las reuniones y las nuevas oportunidades laborales. Organiza tus ideas antes de aceptar compromisos y evita sobrecargar tu agenda.

la Luna en Cuarto Creciente favorece los intercambios, las reuniones y las nuevas oportunidades laborales. Organiza tus ideas antes de aceptar compromisos y evita sobrecargar tu agenda. Cáncer: procura dedicar tiempo a descansar y alejarte de situaciones que generan tensión emocional. Una conversación familiar puede ayudarte a resolver un desacuerdo y recuperar la tranquilidad.

procura dedicar tiempo a descansar y alejarte de situaciones que generan tensión emocional. Una conversación familiar puede ayudarte a resolver un desacuerdo y recuperar la tranquilidad. Leo: la energía creciente favorece tus proyectos personales y te anima a mostrar tus capacidades. En el plano afectivo, evita que la necesidad de tener la razón dificulte un acercamiento.

la energía creciente favorece tus proyectos personales y te anima a mostrar tus capacidades. En el plano afectivo, evita que la necesidad de tener la razón dificulte un acercamiento. Virgo: será conveniente ordenar tus responsabilidades y revisar algunos gastos antes de asumir nuevos compromisos. Una rutina más equilibrada te ayudará a recuperar vitalidad.

será conveniente ordenar tus responsabilidades y revisar algunos gastos antes de asumir nuevos compromisos. Una rutina más equilibrada te ayudará a recuperar vitalidad. Libra: la Luna en Cuarto Creciente te invita a tomar la iniciativa en una relación o proyecto compartido. Expresa tus deseos con claridad y evita postergar decisiones importantes.

la Luna en Cuarto Creciente te invita a tomar la iniciativa en una relación o proyecto compartido. Expresa tus deseos con claridad y evita postergar decisiones importantes. Escorpio: podrías recibir una propuesta relacionada con el trabajo que requiera analizar sus condiciones. Busca momentos de desconexión y no permitas que las preocupaciones alteren tu descanso.

podrías recibir una propuesta relacionada con el trabajo que requiera analizar sus condiciones. Busca momentos de desconexión y no permitas que las preocupaciones alteren tu descanso. Sagitario: la energía del día favorece los encuentros románticos y las actividades que despiertan tu creatividad. Una idea que compartas con otras personas puede abrir una posibilidad económica.

la energía del día favorece los encuentros románticos y las actividades que despiertan tu creatividad. Una idea que compartas con otras personas puede abrir una posibilidad económica. Capricornio: será importante encontrar un equilibrio entre tus obligaciones y las necesidades de tu entorno familiar. Evita realizar compras impulsivas y planifica tus próximos gastos.

será importante encontrar un equilibrio entre tus obligaciones y las necesidades de tu entorno familiar. Evita realizar compras impulsivas y planifica tus próximos gastos. Acuario: la Luna en Cuarto Creciente impulsa la comunicación y te anima a expresar ideas que pueden convertirse en nuevos proyectos. Una charla sincera también puede mejorar un vínculo afectivo.

la Luna en Cuarto Creciente impulsa la comunicación y te anima a expresar ideas que pueden convertirse en nuevos proyectos. Una charla sincera también puede mejorar un vínculo afectivo. Piscis: presta atención a tus recursos y reconoce qué compromisos merecen realmente tu esfuerzo. En el amor, dejar de lado las dudas facilitará un acercamiento y fortalecerá la confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre