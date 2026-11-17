A partir de hoy, martes 17 y hasta el viernes 20 de noviembre, podrían cumplirse una serie de predicciones que Mhoni Vidente advirtió en su horóscopo de la semana. De acuerdo con la famosa astróloga, algunos esperan dinero, amor y nuevas oportunidades, pero no todos lo lograrán concretar. Estas son las señales que el universo tiene preparadas para cada uno:

1. Tauro y Cáncer: el universo les abre las puertas del dinero y la fortuna

Las cartas del tarot anuncian una etapa de abundancia para Tauro y Cáncer, dos signos que podrían verse favorecidos por premios económicos, ganancias inesperadas o golpes de suerte en juegos de azar. La energía de la prosperidad estará de su lado, por lo que será importante mantenerse atentos a las oportunidades que aparezcan. Para ambos, este periodo representa una posibilidad de mejorar su estabilidad financiera y recibir recompensas del universo.

2. Aries, Géminis y Leo: nuevas oportunidades laborales y crecimiento profesional

El ámbito profesional traerá movimientos importantes para estos tres signos. Aries podría recibir propuestas de trabajo que le permitan avanzar hacia una nueva etapa de estabilidad y crecimiento. Géminis tendrá oportunidades para demostrar sus capacidades, ampliar sus horizontes y alcanzar nuevas metas profesionales. Por su parte, Leo comenzará a visualizar proyectos importantes rumbo a 2027, con reuniones y propuestas que podrían convertirse en grandes oportunidades para su futuro. El universo les pide confiar en su talento y prepararse para recibir nuevas bendiciones.

3. Aries, Libra y Piscis: el amor tocará nuevamente a sus puertas

Aries, Libra y Piscis tendrán suerte e el amor. ((Especial/Gemini))

La energía del universo también favorecerá el terreno sentimental. Aries, Libra y Piscis podrían experimentar encuentros especiales, conexiones inesperadas y propuestas amorosas que transformen su manera de ver las relaciones. Para quienes están solteros, será una etapa favorable para conocer personas con quienes exista una conexión emocional y espiritual. Quienes ya tienen pareja podrán fortalecer sus vínculos y abrirse a nuevas experiencias. El destino sentimental comienza a moverse para estos signos.

4. Aries, Tauro y Géminis: llegó el momento de cerrar ciclos y transformar su destino

Esta semana estará marcada por decisiones importantes y cambios que no deben seguir postergándose. Aries tendrá que enfrentar situaciones pendientes, resolver problemas y tomar determinaciones que le permitan avanzar sin cargar con los errores del pasado. Tauro y Géminis, por su parte, deberán aprender a soltar aquello que ya no tiene lugar en sus vidas, incluso si se trata de relaciones desgastadas, separaciones o procesos de divorcio. Aunque algunos cierres pueden resultar dolorosos, también representan el comienzo de una nueva etapa. El universo les recuerda que para recibir nuevas bendiciones es necesario dejar espacio y despedirse de lo que ya cumplió su misión.