Horóscopo de Nana Calistar de hoy lunes 19 de enero de 2026 para cada signo: Esto es lo que les depara el Universo a los 12 signos del zodiaco: Trabajo, fortuna, amor o dinero

Aquí te diremos cuáles son los horóscopos para hoy lunes 19 de enero de 2026 de los 12 signos del zodiaco de acuerdo con Nana Calistar ; la experta en predicciones ha revelado cómo y cuál será el destino de las personas este lunes 19 de las personas; algunos tendrán dinero, trabajo o golpes de fortuna; sin embargo, otros más deberán cuidarse de traiciones.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 19 de enero

La Nana Calistar les dice a los regidos por Aries que, te llegan amores de una noche y que son aventuras muy intensas, pero cuidado, porque existe la posibilidad de que te hagan daño, fíjate con quién te metes. No todos los que te sonríen tienen buenas intenciones; así que disfruta, pero con los pies bien puestos en el suelo.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 19 de enero

Para los Tauro, la Nana Calistar les dice que podrían sentirse tristes, algo así como una sensación de vacío; esto se debe a que las personas que has encontrado en tu camino terminaron en no ser lo que no traías; pero no te preocupes porque cuando menos lo pienses, la vida te va a dar una sorpresa con alguien que te hará subir a las nubes.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 19 de enero

Deberás cuidar mucho las cuestiones de dinero y pagos porque un atraso o descuido podría hacerte quedar muy mal, al grado de un deudor y esto podría hacer que ya no te quieran volver a dar un crédito. No es momento de hacerte de la vista gorda, así que, organiza tus gastos y piensa bien cuáles son tus prioridades.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 19 de enero

Ya es momento de que te pongas las pilas con el ejercicio, no tienes que ir a un gimnasio costoso, puedes hacerlo desde tu casa; no se trata de que seas un modelo, pero sí puedes sentirte bien contigo mismo o misma. Ten cuidado con los cambios que se vienen a última hora y con amores de una noche, porque podrías terminar embarazada de alguien que no deberías.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 19 de enero

No te enganches ni vivas con problemas que no son tuyos, no te metas en donde no te llaman, ni quieras quedar bien, quien te quiere lo hará tal y como eres. Suelta, perdónate y deja ir el pasado, ya pagaste lo que tenías que haber pagado, vive el presente porque si sigues en el pasado no disfrutarás las bendiciones que están por llegar.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 19 de enero

Se ve la posibilidad de un viaje y también de un reencuentro con familiares que tenías mucho tiempo sin ver; ese encuentro te moverás emociones, muchos recuerdos y hasta un par de lágrimas; pero te ayudará a recordar de dónde vienes y lo importante que eres.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 19 de enero

Tienes que cuidar más ese cuerpo, mi amor, presume las bendiciones físicas que el Universo te dio; eres una persona muy sensual y muy coqueto por naturaleza, pero ya bájale a la comida, porque cuando ya no te queda la ropa. Si te organizas podrás recuperarte de la forma y hasta el ánimo se te levantará.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 19 de enero

Valórate como mereces y deja de esperar algo que no tuvo intención de darte nada; entiende que, tu energía cambia y las personas comienzan a tratarte diferente; no personas, no ruegues y no te conformes con migajas emocionales; si tienes pareja podrían surgir determinados problemas por la aparición o una mención de una persona del pasado.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 19 de enero

Tienes un viaje en mente, y en verdad te caerá de maravilla, porque tienes y vives con mucho estrés; cambia de ambiente, aunque sea unos días ya que te ayudará a aclarar la mente y bajar la presión que tienes junta; si tienes pareja, date la oportunidad de consentirla y sobre todo de personas errores que siempre tienes en el presente.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 19 de enero

Si estás en una relación, el ambiente podría tomarse un poco complicado y gris en cuestión de entendimientos; no hagas más problemas grandes, tampoco discutas por cosas tan simples; debes aprender a disfrutar los momentos simples, ya que a veces por querer tener todo se pierde lo bonito.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 19 de enero

Te vienen nuevos amores, muchos te rogarán y una amistad muy cercana podría darte una sorpresa que no te esperabas; te enterarás de que alguien cercano a ti romperá con su pareja; pero otros de tu círculo cercano se embarazaran; esto te hará pensar mucho en cómo la vida puede cambiar de la noche a la mañana.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 19 de enero

En estos días podrían surgir dudas sobre la felicidad o lealtad de alguna amistad; ya que te llegarán comentarios muy venenosos que te harán pensar mucho; no te creas todo lo que escuchas y no armes novelas en tu cabeza, primero deberás confirmar esto; ya que a veces son solamente chismes.

