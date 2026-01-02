Horóscopo de Nana Calistar de hoy jueves 1 de enero de 2025 para cada signo: Así les irá a los 12 signos del zodiaco en este inicio de Año Nuevo, descubre si tendrás amor, dinero, trabajo o buena fortuna

Nana Calistar ya tiene listo el primer horóscopo del 2026 de hoy jueves 1 de enero para todos los signos del zodiaco. Descubre si este nuevo año te tiene preparado amor, fortuna, dinero o fortuna, golpes de suerte o más.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 1 de enero

Empiezas el 2026 con el corazón listo y afilado; este año tienes pintas de conquista; aunque podrías encontrar pareja, también debes tener espacio para ti y amor propio; lo que no funcionó en el pasado ya no tiene sitio en tu vida; recuerda que, lo que no sostiene tu energía y armonía, debe dejar de ser tu prioridad.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 1 de enero

Entras con una energía que no se siente nada ligera, pero sí decisiva, y con este año no viene a ponerte cómodo, ya que te empujará para que evoluciones al siguiente nivel, pero prepárate que se vienen algunos acontecimientos muy incómodos, renuncias necesarias y sobre todo, te harán tomar decisiones difíciles.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 1 de enero

Para este 2026 te desprenderás de varias cosas, tendrás un renacimiento y claridad brutal; las máscaras caen, y te mostrará una verdad muy incómoda; pero eso con ellos te alejarás de personas y te acercarán a un entorno más limpio.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 1 de enero

Llegan aires de cambios, no sólo en los temas materiales, principalmente en lo emocional, porque el 2026 llega con tintes de mudanza interna, que de igual manera te harán ver verdades incómodas, te reacomodarás y te cuestionarás; eso sí, dejarás a un lado el pasado para tener un buen futuro.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 1 de enero

El rey de la selva entra con el corazón marcado, un poco herido, pero no roto; lo que antes te llegó a lastimar ahora te despertará, y el 2026 te enseñará a elegir a las personas que te eligen, que no te usan y que te dan oportunidades que te impulsarán, pero que no te desgastarán. Cambios, ascensos y todo lo que el 2025 no te pudo dar, este año te lo pagará, porque te lo mereces.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 1 de enero

Este nuevo año es una puerta que finalmente se abre, no es suerte, es un resultado de su consecuencia, todo lo que sembraste desde hace tiempo, pero no confundas estabilidad con mediocridad, te llegan compromisos reales y oportunidades que cambiarán el ritmo de tu vida.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 1 de enero

Este 2026 es un año con mucho movimiento para ti, porque es un ciclo que, todo lo que llegaste a aplazar, ahora se concreta; una idea que antes parecía se vuelve el proyecto que te dará un ingreso extra. Entras con un pie en el pasado y otro en el futuro, deberás decidir a dónde llevas los dos pies.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 1 de enero

Este 2026 no te pedirá nada de permiso, se reestructurará en todos los sentidos, y aunque en el tema físico no sólo será estético; será emocional, una cirugía, transformación o un proceso médico que impactará en tu seguridad personal.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 1 de enero

Despiertas después de un temblor interno, lo que te cansaba de sostener se va, porque estabas agotado de cargar culpas ajenas y del pasado; este 2026 llega con una limpieza profunda, una poda emocional y un ajuste de destino; lo que no sirve se cae, que se vaya y no regrese.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 1 de enero

Con el 2026 te llega la madurez emocional, la firmeza y nuevos comienzos, eso sí, sin mirar atrás. Piensas que estás en dos vidas al mismo tiempo, y eso es una sensación rara; entre enero y marzo sentirás que el mundo te pide cerrar ciclos.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 1 de enero

Con este nuevo ciclo decidirás si repites la historia o lo sacas de la raíz, este 2026 viene cargado de pruebas, decisiones emocionales y oportunidades; las cuales te ayudarán a empujar a evolucionar y que tomes decisiones que, aunque tengas un poco de miedo, te harán evolucionar.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 1 de enero

Este 2026 prepárate, porque es uno de los años más dominantes de tu vida; no habrá medias tintas y despiertas o te despiertan a jalones; si comienzas con un enfoque de disciplina y cambios de hábitos, notarás que, antes del 20 de marzo se te abrirán los caminos que venías pidiendo desde hace mucho tiempo atrás.