Horóscopo de Nana Calistar de hoy miércoles 21 de enero de 2026 para cada signo: trabajo, fortuna, amor o dinero, esto es lo que les depara el destino a los 12 signos del zodiaco
Nana Calistar ha revelado qué es lo que les depara el destino a cada uno de los 12 signos del zodiaco, y esto es lo que dicta el horóscopo de la experta
Nana Calistar ha dado a conocer el horóscopo de los 12 signos del zodiaco para hoy miércoles 21 de enero de 2026. Algunas personas deberán tener cuidado con traiciones, o bien, golpes de suerte mientras que, otros podrían tener mucho trabajo, suerte y dinero, presta atención a las señales del Universo.
Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 21 de enero
Si te preocupas mucho por siempre verte bien está bien, pero Nana Calistar ve que cuando los resultados no llegan rápido comienzas a desesperarte mucho y lo peor de todo es que mandas bien lejos todo; te recomiendo tener mucha paciencia porque lo bueno llega tarde, pero siempre llega.
Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 21 de enero
De acuerdo con Nana Calistar , se avecinan muchos grandes cambios y el inicio de una nueva etapa muy buena y llena de éxitos, personas amorosas y oportunidades; no te limites en tus metas, porque es el momento en donde todo lo que trabajes comenzará a materializarse de una mejor manera; no te duermas en tus laureles.
Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 21 de enero
Se ve que viene un amor de tierras lejanas que conocerás por medio de las redes sociales, de hecho, la conexión será muy grande desde el inicio, pero de igual manera al comienzo podría darse la distancia, y eso es un problema; vayan con calma y sin promesas apresuradas ni castillos en el aire, porque lo bonito se cuida.
Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 21 de enero
Tienes la cabeza con muchas vueltas pensando en un negocio, el cual podría alejarte de buenas ganancias económicas; no lo dejes en ideas así que, aplícate, organízate y dalo todo porque el momento es ahora. Si te comprometes, los resultados van a llegar muy rápido. No permitas que nadie te domine, ni dejes que otros se metan en asuntos que solo te corresponden a ti.
Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 21 de enero
Se vienen momentos muy importantes y se aproximan, pero la vida te dará sorpresas que ni tu mismo las esperabas; no te límites y deja de pensar que no puedes porque todo los tienes en tu mente se concretará; y sobre todo, más rápido de lo que imaginas, te viene una mejora económica que por fin te dará un respiro, el que tanto esperabas.
Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 21 de enero
Cuida muchos tus sentimientos porque podrías poner el corazón donde no saben ni lo que quieren, ni para dónde van; no te conformes con migajas emocionales ni te quedes donde te confunden más de lo que piensas. Es importante que sepas lo que vales y el nivel al que perteneces.
Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 21 de enero
Es momento de abrirte al amor y dejar que te quieran, no para “a ver qué pasa”, aviéntate porque todo va a pasar, quieras o no, bueno o malo; de alguna manera sucederá. Eso sí, no te frenes por miedo a sufrir, porque aunque vuelvas a caer, esta vez no será para perder, sino para aprender.
Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 21 de enero
Oye tú, ten cuidado con las caídas, golpes o accidentes, porque estarás distraído y con la cabeza en mil cosas; baja un poco la intensidad y fíjate por dónde caminas, porque por andar pensando de más siempre te pasa algo; no estés disponible para quien sólo te busca cuando necesitas algo.
Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 21 de enero
Es momento de pensar más en ti y dejar de querer resolverle la vida a todo el mundo, es importante que recuerdes que quien necesita ayuda algunas veces eres tú y no los demás. Deja de cargar con problemas ajenos como si fueran tuyos porque siempre terminas agotado y sin poder avanzar.
Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 21 de enero
Este día comenzarás a sentir las consecuencias de actos del pasado, pero no como castigo, sino como aprendizaje; ya que la vida te está enseñando que todo tiene efecto, así que aprende a asumir sin cargar con culpas ajenas. Cuida mucho tu cuerpo, sobre todo la espalda y las piernas porque el estrés y el sedentarismo ya están pasando factura.
Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 21 de enero
En esta fecha descubrirás muchas malas intenciones de una amistad que sólo fingía estar contigo, no te sorprendas porque a veces el universo te quita personas para protegerte, así que, aprende a observar más y hablar menos porque no merecen tu confianza y menos tu tiempo.
Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 21 de enero
Es momento de que ya no te recrimines nada, no sigas dando vueltas a lo que no fue, pero sobre todo aprende a aceptar lo que el Universo en tu camino, porque aunque no lo creas a veces o entiendas el por qué, todo llega con una enseñanza escondida.