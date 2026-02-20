Los 2 signos que tendrán suerte en el amor y el dinero este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana y señaló a 2 signos que tienen bendiciones, dominando la semana en el amor y el dinero.

Según contó en su canal de YouTube, Acuario y Virgo son los más afortunados de esta semana, y pasarán el sábado y domingo con éxito laboral, solvencia y energías en el amor, así como impulsos para emprender. Esto fue lo que dijo:

ACUARIO : Tiene atracción de energías del amor y está predestinado al éxito. Aunque necesita soltar personas que no aportan, el panorama amoroso es favorable. Menciona solvencia y éxito laboral. Es uno de los signos más favorecidos económicamente.

VIRGO: Es el signo más favorecido en el terreno sentimental. Está en una etapa de enamoramiento y se menciona claramente que debe dejarse llevar en el romance. Energías alineadas y emociones positivas.

La famosa astróloga subrayó que otros signos, como Tauro, Libra, Escorpio y Piscis, también tienen destellos de energía positiva, pero más enfocados en el trabajo interno, la reflexión, la salud y ajustes personales.

¿Cuáles signos tendrán mala suerte y una advertencia este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente?

En cambio, los signos de ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO y ESCORPIO tienen advertencias y posible mala suerte para los 3 días: 20, 21 y 22 de febrero.

Mhoni Vidente reveló las predicciones y horóscopos del fin de semana, del 20 al 22 de febrero.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)