Los 2 signos que tendrán suerte en el amor y el dinero este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente
Tienen todo el terreno listo para encender la llama de la pasión e iniciar sus proyectos; pero para otros hay advertencias importantes
Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana y señaló a 2 signos que tienen bendiciones, dominando la semana en el amor y el dinero.
Según contó en su canal de YouTube, Acuario y Virgo son los más afortunados de esta semana, y pasarán el sábado y domingo con éxito laboral, solvencia y energías en el amor, así como impulsos para emprender. Esto fue lo que dijo:
- ACUARIO: Tiene atracción de energías del amor y está predestinado al éxito. Aunque necesita soltar personas que no aportan, el panorama amoroso es favorable. Menciona solvencia y éxito laboral. Es uno de los signos más favorecidos económicamente.
- VIRGO: Es el signo más favorecido en el terreno sentimental. Está en una etapa de enamoramiento y se menciona claramente que debe dejarse llevar en el romance. Energías alineadas y emociones positivas.
La famosa astróloga subrayó que otros signos, como Tauro, Libra, Escorpio y Piscis, también tienen destellos de energía positiva, pero más enfocados en el trabajo interno, la reflexión, la salud y ajustes personales.
¿Cuáles signos tendrán mala suerte y una advertencia este fin de semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente?
En cambio, los signos de ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO y ESCORPIO tienen advertencias y posible mala suerte para los 3 días: 20, 21 y 22 de febrero.
- AIRIES: Aunque quiere atraer dinero, si no resuelve su descanso y salud, nada fluirá. También debe enfocarse en pagar deudas antes de pensar en crecer económicamente.
- TAURO: Se menciona claramente que alguien lo está vigilando y podría interferir en su vida sentimental. Además, necesita ordenar su economía y descansar.
- GÉMINIS: Debe guardar sus planes porque hay personas que no lo quieren ver feliz. Incluso se advierte que alguien en el trabajo está hablando mal de él. Fin de semana de desconfianza y protección.
- CÁNCER: Siente que da mucho y recibe poco. Puede entrar en frustración si no pone límites. Necesita trabajar en su autoestima y dejar de cargar con todo.
- LEO: No está aprendiendo del pasado y eso lo mantiene en el mismo lugar. Si no reflexiona, seguirá sintiendo prisa sin avanzar realmente.
- ESCORPIO: Se está metiendo en asuntos que no le corresponden y eso puede generar conflictos innecesarios.