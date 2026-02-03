inklusion logo Sitio accesible
Mhoni Vidente lanza una terrible advertencia para 5 signos: estas son las predicciones

Estas personas tendrán que cuidarse a nivel físico, energético y emocional, con un mensaje cósmico que deben escuchar

horóscopo tauro hoy mhoni vidente
Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la semana, del 2 al 6 de febrero. |Facebook Mhoni Vidente / Canva
Horóscopos

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

En su horóscopo semanal, Mhoni Vidente reveló que cinco signos del Zodiaco recibirán una fuerte advertencia del cosmos sobre energías que podrían desestabilizar sus personalidades. Se trata de posibles problemas físicos, energéticos y emocionales que deben tomarse con seriedad.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó que Cáncer, Escorpio, Sagitario, Virgo y Libra deben mantenerse alerta ante los siguientes mensajes:

  • CÁNCER: Hay energías tóxicas, envidias y daños manifestandose en el cuerpo, específicamente con dolores de estómago. Si bien el dinero no falta, un descuido emocinoal y mental puede terminar en problemas de salud si no se actúa rápido.
  • ESCORPIO: Tienes varias miradas vigilándote de personas que no son de fiar. Hay posibles traiciones y detalles médicos que debes atender pronto antes de que crezcan. Aunque estás positivo en el amor, todavía hay riesgos de desconfianza.
  • SAGITARIO: El universo te está regañando por los vicios que te están frenando; tienes hábitos dañinos que, si no haces algo ahora, te quedarás estancado.
  • VIRGO: Tienes éxito laboral, pero ya te está cobrando factura a través del estrés creciente. Tu salud es lo más importante en este momento, así que debes cuidarla.
  • LIBRA: las emociones y energías están fuertes, pero eso te está generando mucho estrés y una necesidad de protegerte. Habrá ambientes pesados o conflictivos.

Pero no son los únicos. Mhoni Vidente señaló que Tauro, Capricornio, Aries y Géminis tienen advertencias leves , pero no terribles, con visiones acerca de la energía pesada, los chismes y las envidias, de las cuales deben cuidarse a toda costa.

Finalmente, Leo, Acuario y Piscis son aquellos que la tienen más tranquilo, con una semana de estabilidad energética.

El ritual para calmar las energías y atraer tranquilidad

En caso de que quieras limpiar las energías negativas de tu hogar, sobre todo si tienes predicciones con alertas, puedes hacer un ritual de fuego para la pruficiación y atraer la trannquilidad. De acuerdo con Glamour, este rito es muy sencillo:

ritual de sal y fuego para purificar
Haz este ritual para purificar la energía de tu casa.|(Especial/Canva)

  • Busca un lugar tranquilo en tu casa
  • Usa sal para hacer un círculo en un plato (simboliza la protección)
  • Luego, coloca una vela blanca dentro del círculo y enciéndela.
  • Deda 5 minutos para meditar y hacer respiracones profundas mientras te repites la siguiente frase: “Me libero de toda la energía negativa y doy paso a la armonía y la luz”.
  • Deja la vela encendida por al menos 15 minutos
  • Apágala con cuidado, ya sea con un soplido o un apagavelas.
  • Usa la sal para tirarla por el drenaje del baño (es importante que no la reutilices en la cocina)
