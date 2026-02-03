Mhoni Vidente lanza una terrible advertencia para 5 signos: estas son las predicciones

En su horóscopo semanal, Mhoni Vidente reveló que cinco signos del Zodiaco recibirán una fuerte advertencia del cosmos sobre energías que podrían desestabilizar sus personalidades. Se trata de posibles problemas físicos, energéticos y emocionales que deben tomarse con seriedad.

A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó que Cáncer, Escorpio, Sagitario, Virgo y Libra deben mantenerse alerta ante los siguientes mensajes:

CÁNCER : Hay energías tóxicas, envidias y daños manifestandose en el cuerpo, específicamente con dolores de estómago. Si bien el dinero no falta, un descuido emocinoal y mental puede terminar en problemas de salud si no se actúa rápido .

: Hay energías tóxicas, envidias y daños manifestandose en el cuerpo, específicamente con dolores de estómago. Si bien el dinero no falta, . ESCORPIO : Tienes varias miradas vigilándote de personas que no son de fiar. Hay posibles traiciones y detalles médicos que debes atender pronto antes de que crezcan . Aunque estás positivo en el amor, todavía hay riesgos de desconfianza.

: Tienes varias miradas vigilándote de personas que no son de fiar. . Aunque estás positivo en el amor, todavía hay riesgos de desconfianza. SAGITARIO : El universo te está regañando por los vicios que te están frenando; tienes hábitos dañinos que, si no haces algo ahora, te quedarás estancado.

: El universo te está regañando por los vicios que te están frenando; VIRGO : Tienes éxito laboral, pero ya te está cobrando factura a través del estrés creciente. Tu salud es lo más importante en este momento , así que debes cuidarla.

: Tienes éxito laboral, pero ya te está cobrando factura a través del estrés creciente. , así que debes cuidarla. LIBRA: las emociones y energías están fuertes, pero eso te está generando mucho estrés y una necesidad de protegerte. Habrá ambientes pesados o conflictivos.

Pero no son los únicos. Mhoni Vidente señaló que Tauro, Capricornio, Aries y Géminis tienen advertencias leves , pero no terribles, con visiones acerca de la energía pesada, los chismes y las envidias, de las cuales deben cuidarse a toda costa.

Finalmente, Leo, Acuario y Piscis son aquellos que la tienen más tranquilo, con una semana de estabilidad energética.

El ritual para calmar las energías y atraer tranquilidad

En caso de que quieras limpiar las energías negativas de tu hogar, sobre todo si tienes predicciones con alertas, puedes hacer un ritual de fuego para la pruficiación y atraer la trannquilidad. De acuerdo con Glamour, este rito es muy sencillo:

Haz este ritual para purificar la energía de tu casa.|(Especial/Canva)