Mhoni Vidente lanza una terrible advertencia para 5 signos: estas son las predicciones
Estas personas tendrán que cuidarse a nivel físico, energético y emocional, con un mensaje cósmico que deben escuchar
En su horóscopo semanal, Mhoni Vidente reveló que cinco signos del Zodiaco recibirán una fuerte advertencia del cosmos sobre energías que podrían desestabilizar sus personalidades. Se trata de posibles problemas físicos, energéticos y emocionales que deben tomarse con seriedad.
A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó que Cáncer, Escorpio, Sagitario, Virgo y Libra deben mantenerse alerta ante los siguientes mensajes:
- CÁNCER: Hay energías tóxicas, envidias y daños manifestandose en el cuerpo, específicamente con dolores de estómago. Si bien el dinero no falta, un descuido emocinoal y mental puede terminar en problemas de salud si no se actúa rápido.
- ESCORPIO: Tienes varias miradas vigilándote de personas que no son de fiar. Hay posibles traiciones y detalles médicos que debes atender pronto antes de que crezcan. Aunque estás positivo en el amor, todavía hay riesgos de desconfianza.
- SAGITARIO: El universo te está regañando por los vicios que te están frenando; tienes hábitos dañinos que, si no haces algo ahora, te quedarás estancado.
- VIRGO: Tienes éxito laboral, pero ya te está cobrando factura a través del estrés creciente. Tu salud es lo más importante en este momento, así que debes cuidarla.
- LIBRA: las emociones y energías están fuertes, pero eso te está generando mucho estrés y una necesidad de protegerte. Habrá ambientes pesados o conflictivos.
Pero no son los únicos. Mhoni Vidente señaló que Tauro, Capricornio, Aries y Géminis tienen advertencias leves , pero no terribles, con visiones acerca de la energía pesada, los chismes y las envidias, de las cuales deben cuidarse a toda costa.
Finalmente, Leo, Acuario y Piscis son aquellos que la tienen más tranquilo, con una semana de estabilidad energética.
El ritual para calmar las energías y atraer tranquilidad
En caso de que quieras limpiar las energías negativas de tu hogar, sobre todo si tienes predicciones con alertas, puedes hacer un ritual de fuego para la pruficiación y atraer la trannquilidad. De acuerdo con Glamour, este rito es muy sencillo:
- Busca un lugar tranquilo en tu casa
- Usa sal para hacer un círculo en un plato (simboliza la protección)
- Luego, coloca una vela blanca dentro del círculo y enciéndela.
- Deda 5 minutos para meditar y hacer respiracones profundas mientras te repites la siguiente frase: “Me libero de toda la energía negativa y doy paso a la armonía y la luz”.
- Deja la vela encendida por al menos 15 minutos
- Apágala con cuidado, ya sea con un soplido o un apagavelas.
- Usa la sal para tirarla por el drenaje del baño (es importante que no la reutilices en la cocina)