Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 20 al 22 de febrero

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana para todos los signos, señalando que hay predicciones positivas, pero también advertencias para algunas personas que deben resolver ciertos pendientes antes de continuar la Cuaresma, que inició con el Miércoles de Ceniza.

Según explicó la famosa astróloga cubana en su canal de YouTube, comenzó la recta final de febrero, periodo en el que habrá cambios inesperados debido a la alineación planetaria.

ARIES

Tu mejor día es el sábado 21 de febrero. Estás en un momento en donde quieres atraer el dinero, pero también debes pensar en tu salud. Puedes con eso. Enfócate en pagar tus deudas e invertir en ti; además, tu punto débil es el insomnio, así que debes resolverlo pronto porque, si no duermes bien, lo demás no funcionará.

TAURO

Terminarás la semana con mucho trabajo, por eso es importante que descanses, y además te enfoques en sanar la economía y encender la llama del amor que tienes guardada. Viene un cambio positivo para ti a partir de este viernes. En el amor, debes cuidarte de un amor del pasado que te está vigilando y quiere hacerte brujería. Busca una base en la vida, como estudiar, crecer o tener tu propio negocio.

GÉMINIS

Tu mejor día es el 20 de febrero. Será un fin de semana en donde tienes que ser más privado; no platiques todo lo que vas a hacer con tus planes; hay personas que no te quieren ver feliz. Mhoni Vidente dice que hagas un bloqueo , que no confíes en todo el mundo. Checa bien quién es tu amigo y aléjate de los que no te hagan sentir cómodo. Cuidado en tu trabajo, alguien del signo de Piscis está chismeando sobre ti.

CÁNCER

Todos te están pagando mal a pesar de que tú ayudas y das todo de ti. Por eso, este fin de semana debes trabajar en ti; piensa en que mereces todo y hazlo durante 40 días de la Cuaresma para que se convierta en una realidad. También enfócate en tu crecimiento; si necesitas un auto, cómpralo; si necesitas algo que hará más fácil tu trabajo, hazlo. Tu mejor día es el lunes 22 de febrero; vete preparando.

LEO

¿Te sientes con prisa? No estás aprendiendo de tus errores y eso te está atorando en el mismo lugar. Detente y piensa en lo que estás haciendo y si realmente te gusta. Tu mejor día es el 21 de febrero, un día clave en donde notarás cambios en el trabajo, que harán que tus propósitos cambien a partir de allí. Ve pensando en tus vacaciones para quitarte lo aburrido, buscar la estabilidad y recargarte de energía.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Leo para hoy.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)

VIRGO

Estás pasando por una etapa de enamoramiento y lo mereces; sientes que lo estás pasando bien. Últimamente estás trabajando mucho, así que es buen momento para dejarte llevar por el tiempo personal y en el romance. En el trabajo, ve pensando en crear tu propio negocio, también en resolver todo el papeleo que tengas pendiente para que nada te atrase. Tu mejor día es el 21 de febrero, cuando las energías cósmicas se alinearán en ti.

LIBRA

Las energías están positivas para ti. Desde el jueves te sientes feliz y así será el viernes, sábado y domingo. Esto ocurre porque te estás alejando de las malas vibras; aprendiste a no atorarte en cosas que no has podido lograr. Si no te has independizado, es ideal esta temporada para comenzar, y si ya vives solo o con pareja, ahora sigue dar el siguiente paso: conciéntete más y repítete la siguiente frase: “Ya di por ustedes, ahora me toca a mí”.

ESCORPIO

Te estás metiendo en problemas que no son tuyos y te están afectando; mejor enfócate en ya no hacer más por los demás si no te lo piden. Este fin de semana verás imperfecciones en tu casa y harás todo lo posible para arreglarlas. Tu mejor día es el 23 de febrero, en donde te llegarán más propuestas laborales y, como consecuencia, aumentará tu sueldo.

SAGITARIO

Siempre que no salen las cosas como quieres, te enojas, pero esto no está resolviendo nada; es momento de cambiar y buscar el rumbo que te ayudará a salir de los problemas como ese. Analízate y piensa claramente en qué no te está funcionando y reacomoda tus estrategias. Es un fin de semana de análisis y de planeación (incluso si quieres viajar).

CAPRICORNIO

No tienes que controlar todo lo que te rodea, todo en la vida, pero debes entender que no puedes intervenir en el destino. Entrometerte también te estanca y no te deja fluir. Deja que el destino se encargue y déjate fluir con é; de esta manera, la felicidad llegará sola. En lo económico estás bien y con bendiciones, alineación de chakras y positividad.

Mira el horóscopo de Capricornio, según las predicciones de Mhoni Vidente.|Canva / Facebook Mhoni Vidente

ACUARIO

Recuérdalo bien: eres el signo del año 2026. Tendrás éxito laboral, solvencia y atracción de las energías del amor, pero sigues enfocado en no soltar a todas las personas que no te están aportando nada y esto te va a estancar. Estás predestinado al éxito, así que enfócate en eso: resuelve tus problemas para que puedas ver todo lo que se avecina para ti. Tu mejor día comenzó este jueves 19 de febrero.

PISCIS

Estás de cumpleaños, así que las bendiciones se están acercando a ti poco a poco. Has mejorado en tus habilidades para crear dinero y esto te está rindiendo muchos frutos. Sin embargo, tu trabajo este fin de semana es creerte todas las habilidades que tienes y buscar una limpieza de energías que te dará el reinicio que necesitas. Tu mejor día es el 22 de febrero, siendo un día crucial para seguir creciendo. Eso sí, no olvides divertirte.