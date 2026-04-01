Los 4 signos que serán bendecidos con abundancia después de la Luna Rosa del 1 de abril de 2026

La noche de este 1 de abril, la primera luna llena de la primavera 2026 se apoderará del cielo. A este fenómeno, que ocurre precisamente en el signo de Libra, se le conoce como Luna Rosa o Pink-full moon en inglés. Debido a la energía astrológica que carga, hay cuatro signos de zodiaco que podrían verse bendecidos con abundancia después de la Luna Rosa de hoy: Aries, Tauro, Libra y Capricornio. A continuación, te compartimos qué le espera a cada uno de ellos.

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Los 4 signos que serán bendecidos con abundancia después de la Luna Rosa del 1 de abril

La Luna Rosa de este 1 de abril está vinculada con el equilibrio y las relaciones. No obstante, existen algunos signos que se verán beneficiados con movimientos financieros positivos:



Aries: La Luna llena de hoy marca un momento clave en Aries, especialmente porque ocurre en la oposición de su signo , lo que sugiere un equilibrio en sus relaciones. Esta energía servirá para liberar cargas pasadas y dar un paso hacia la abundancia y prosperidad.

La Luna llena de hoy marca un en Aries, especialmente porque ocurre en , lo que sugiere un equilibrio en sus relaciones. Esta energía servirá para y dar un paso hacia Tauro: Es un signo que está naturalmente asociado con la prosperidad. La energía de esta Luna llena será positiva para las inversiones y la construcción de una riqueza duradera.

Es un signo que está La energía de esta Luna llena será positiva para las y la construcción de una Libra: Dado que la Luna Rosa está en este signo, los Libra podrían enfrentarse a un cierre de ciclos que les ayude a reestructurar su vida financiera. Dicho esto, la energía de la Luna llena abrirá la puerta a mejoras económicas.

Dado que la Luna Rosa está en este signo, los Libra podrían enfrentarse a que les ayude a Dicho esto, la de la abrirá la puerta a Capricornio: Será uno de los signos más beneficiados con la energía de la Luna Rosa, pues se marcan movimientos clave en el área profesional. Esto será esencial para nuevas oportunidades de ingresos y abundancia.

¿Por qué se le llama Luna Rosa a la luna llena de abril?

El nombre de “Luna Rosa” está meramente asociado con las flores silvestres, pues los nativos americanos bautizaron esta Luna llena tal cual debido a la rosa musgosa que suele florecer con la llegada de la primavera en la costa este de los Estados Unidos. El nombre no tiene qué ver con el color de la Luna, ya que esta será blanca y brillante, como siempre.

¿A qué hora ver la Luna llena de HOY, 1 de abril?

La Luna Rosa comenzará a verse a partir de las 6:50 p.m. (hora del centro de México) de este 1 de abril, pero no será hasta las 8:11 p.m. que alcanzará su máximo esplendor.