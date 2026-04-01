⁠4 signos zodiacales que tendrán un golpe de SUERTE esta luna llena en Libra de 2026

Nos encontramos en el cuarto mes del 2026, lo que significa que ha dado inicio la Luna llena en Libra, misma que consiste en formar una cuadratura con Júpiter en Cáncer y un quincuncio con Mercurio en Piscis, este suceso astrológico hará que cuatro signos se beneficien como lo son: Aries, Libra, Capricornio y Cáncer.

¿Cómo se verán beneficiados los signos Aries, Libra, Capricornio y Cáncer en la Luna llena en Libra de 2026?

Aries: Durante esta temporada este signo podrá poner un alto a vínculos que son poco sanos y no tienen un equilibrio. Las personas que son aries podrán transformar sus relaciones. Tomarán grandes decisiones, en el amor podrán avanzar al siguiente paso o por el contrario, pondrán fin a una relación.



Durante esta temporada este signo podrá poner un alto a vínculos que son poco sanos y no tienen un equilibrio. Las personas que son aries podrán transformar sus relaciones. Tomarán grandes decisiones, en el amor podrán avanzar al siguiente paso o por el contrario, pondrán fin a una relación. Libra: Tendrá un cambio radical en su personalidad, pero todo será para bien ya que las personas de este signo tendrán un poder especial que las hará sentir más seguras de sí mismas. Esto puede verse como una metamorfosis, es por eso que si se desea hacer algún cambio de look esta temporada es ideal para hacerlo. Es fundamental que las personas que son libra escriban en un papel todas las cosas que desean soltar, que no les permite avanzar y en otro escribir qué les gustaría lograr dentro de seis meses.



Tendrá un cambio radical en su personalidad, pero todo será para bien ya que las personas de este signo tendrán un poder especial que las hará sentir más seguras de sí mismas. Esto puede verse como una metamorfosis, es por eso que si se desea hacer algún cambio de look esta temporada es ideal para hacerlo. Es fundamental que las personas que son libra escriban en un papel todas las cosas que desean soltar, que no les permite avanzar y en otro escribir qué les gustaría lograr dentro de seis meses. Capricornio: Las personas de este signo zodiacal tendrán un nuevo comienzo, nuevas metas muy claras y es probable que tengan un deseo de iniciar un proyecto o hacer un cambio en su vida profesional como renunciar a su empleo. Todo lo que les ocurra será con fines de crecimiento personal.



Las personas de este signo zodiacal tendrán un nuevo comienzo, nuevas metas muy claras y es probable que tengan un deseo de iniciar un proyecto o hacer un cambio en su vida profesional como renunciar a su empleo. Todo lo que les ocurra será con fines de crecimiento personal. Cáncer: Habrá un cierre definitivo en ciertas situaciones familiares que no han sido justas. Las personas de este signo podrán comunicarse y establecer límites en determinadas situaciones que les favorecerá. Es importante que también ordenen su espacio para atraer otra energía durante esta luna llena.

Luna llena en Libra: ¿Cuándo inicia y cuánto dura?

La luna llena en libra, también conocida como La Luna Rosa dará inicio la noche del primero de abril y terminará al siguiente día, es decir; el 2 de abril. A pesar de que no veremos la luna literalmente de color rosa en el cielo sí se notarán grandes cambios y movimientos en determinados signos además de estos días se revelarán ciertas verdades en vinculos emocionales. Sin embargo, este movimiento astrológico invita a hacer conciencia sobre patrones, comportamientos, límites y formas de comunicación en las relaciones.