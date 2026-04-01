La Luna rosa: qué es y cuándo verla en abril 2026

La Luna rosa es el nombre tradicional que recibe la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte del planeta. Aunque el satélite no cambia de color, y mantiene su brillo habitual.

El nombre de Luna rosa proviene de las tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte, los cuales asociaban este suceso con la floración de una especie de planta silvestre que tiñe el paisaje de rosa cada que inicia la temporada.

Venga La Alegría | Programa 31 de marzo 2026 Parte 1 |De la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a Majo Aguilar explota ante la prensa

Cuándo ver la Luna rosa en abril de 2026

La noche de hoy viernes 31 de marzo, la Luna rosa alcanzará su máxima plenitud, aunque podrá observarse hasta la madrugada del 2 de abril, dependiendo de la zona horaria. Siendo el miércoles 1 de abril uno de los mejores días para observarla.

Así puedes ver la Luna rosa en abril de 2025|Pexels: Atypeek Dgn

En caso de que el cielo esté despejado, este fenómeno astronómico será visible en todo el mundo y sin necesidad de herramientas especiales, aunque el uso de binoculares o de un telescopio pequeño puede mejorar la experiencia de observación.

El mejor espectáculo es observar a la Luna poco después del atardecer, cuando el satélite terrestre se asoma por el horizonte este y se ve un poco más grande, además de adquirir tonos anaranjados debido a la atmósfera.

¿Cuál es el significado espiritual de la Luna rosa?

Al ser la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, algunas personas piensan que la Luna rosa marca un despertar energético y espiritual, además de que trae consigo una fuerte carga de equilibrio y renacimiento.

Espiritualmente, la Luna rosa es un periodo de renovación energética|Pexels: Frank Wesneck

Para otros, su asociación con las flores indica que es momento de renovación y crecimiento, además de simbolizar la oportunidad de dejar viejos hábitos atrás y así comenzar a "plantar semillas" para sembrar nuevas intenciones.

Existen teorías espirituales que asocian a la Luna rosa con el chakra corazón, lo que indica que promueve el perdón y la compasión, además de la liberación de cargas energéticas que ya no nos corresponde cargar y también trae consigo el equilibrio en las relaciones.

