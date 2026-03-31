Los signos del zodiaco que romperán patrones y tendrán un nuevo inicio en abril 2026

Abril de 2026 llega con una energía de renovación poderosa para algunos signos del zodiaco, quienes deberán romper patrones para tener un nuevo inicio, con energías frescas, alejándose de lo negativo y dando paso a nuevos comienzos. De acuerdo con los horóscopos , son siete los que tienen una señal divina.

Esta etapa se centra en los cierres necesarios, las decisiones difíciles y los nuevos inicios pese al riesgo, pues todos se verán obligados a evolucionar. Se trata de Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis. ¿Qué dicen las predicciones?

ARIES : Este mes es tu punto de quiebre. Después de insistir en lo mismo durante meses, finalmente decides soltar. Rompes con hábitos impulsivos o relaciones que ya no te suman. Abril te empuja a iniciar desde cero, pero con una versión más consciente de ti mismo. No será fácil, pero será liberador.

: Este mes es tu punto de quiebre. Después de insistir en lo mismo durante meses, finalmente decides soltar. Abril te empuja a iniciar desde cero, pero con una versión más consciente de ti mismo. No será fácil, pero será liberador. GÉMINIS : Has vivido entre dudas, pero abril te obliga a elegir. Rompes con la indecisión que te tenía estancado y comienzas a tomar decisiones claras, especialmente en lo emocional. Un nuevo ciclo inicia cuando te das permiso de dejar de complacer a todos.

: Has vivido entre dudas, pero abril te obliga a elegir. Rompes con la indecisión que te tenía estancado y comienzas a tomar decisiones claras, especialmente en lo emocional. cuando te das permiso de dejar de complacer a todos. CÁNCER : Tu gran cambio está en lo interno. Dejas atrás patrones de apego y dependencia emocional. Este mes marca un antes y un después en tu forma de amar . Empiezas a priorizarte y eso abre la puerta a relaciones más sanas y equilibradas.

: Tu gran cambio está en lo interno. Dejas atrás patrones de apego y dependencia emocional. . Empiezas a priorizarte y eso abre la puerta a relaciones más sanas y equilibradas. VIRGO : Abril sacude tu zona de confort. Rompes con la necesidad de control y perfección que te estaba limitando . Aunque al inicio te incomode, aceptar lo incierto te llevará a un nuevo comienzo profesional o personal que no habías considerado.

: Abril sacude tu zona de confort. . Aunque al inicio te incomode, aceptar lo incierto te llevará a un nuevo comienzo profesional o personal que no habías considerado. ESCORPIO : Este es uno de tus meses más transformadores del año. Sueltas rencores, cierras ciclos intensos y renaces emocionalmente. Romper patrones de desconfianza será clave para abrirte a nuevas oportunidades , especialmente en el amor.

: Este es uno de tus meses más transformadores del año. Sueltas rencores, cierras ciclos intensos y renaces emocionalmente. Romper patrones de desconfianza , especialmente en el amor. ACURARIO : Tu revolución es mental. Dejas atrás ideas que ya no encajan contigo y comienzas a construir una nueva visión de vida. Abril te invita a romper con estructuras que tú mismo creaste. Un cambio inesperado puede marcar el inicio de algo mucho más alineado contigo.

: Tu revolución es mental. Dejas atrás ideas que ya no encajan contigo y comienzas a construir una nueva visión de vida. Abril te invita a romper con estructuras que tú mismo creaste. de algo mucho más alineado contigo. PISCIS: Despiertas. Rompes con la fantasía o la idealización que te mantenía en situaciones poco claras. Este mes te enfrenta con la realidad, pero también te da la fuerza para empezar de nuevo con los pies en la tierra y el corazón más fuerte.

Las predicciones de cada signo para el horóscopo de abril de 2026.|(ESPECIAL/Grok AI)

¿Cuáles son los signos que deben tener cuidado en abril de 2026?

Los signos del zodiaco que deben de tener cuidado en abril de 2026 por acontecimientos que podrían cambiar su energía son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, según los horóscopos de Mhoni Vidente.

ARIES : Debe cuidarse de energías negativas y vulnerabilidad emocional . Está en proceso de cambio y eso lo deja expuesto a personas o situaciones que pueden afectarlo.

: Debe cuidarse de . Está en proceso de cambio y eso lo deja expuesto a personas o situaciones que pueden afectarlo. TAURO : Uno de los más delicados. Hay advertencia directa en temas de salud , por lo que no debe ignorar síntomas ni postergar atención médica.

: Uno de los más delicados. Hay advertencia directa en , por lo que no debe ignorar síntomas ni postergar atención médica. GÉMINIS : Tiene doble alerta: problemas digestivos y presencia de malas vibras . Necesita cuidarse físicamente y también evitar entornos negativos.

: Tiene doble alerta: y presencia de . Necesita cuidarse físicamente y también evitar entornos negativos. CÁNCER : Debe prestar atención a su salud mental y emocional . Además, cargar con personas negativas puede drenarlo al inicio del mes.

: Debe prestar atención a su . Además, cargar con personas negativas puede drenarlo al inicio del mes. LIBRA : Su punto débil es la energía externa (envidia, mal de ojo) . Debe protegerse de personas que no le desean bien.

: Su punto débil es la . Debe protegerse de personas que no le desean bien. SAGITARIO : Cuidado físico claro: problemas en la piel y posibles descuidos en casa. También riesgo emocional si no pone límites en relaciones.

: Cuidado físico claro: y posibles descuidos en casa. También riesgo emocional si no pone límites en relaciones. CAPRICORNIO : Alerta en salud digestiva (gastritis) y en la toma de decisiones importantes . Puede equivocarse si actúa bajo presión externa.

: Alerta en y en la . Puede equivocarse si actúa bajo presión externa. ACUARIO : Situación delicada en su entorno: riesgo de relaciones tóxicas o personas que se aprovechan . Debe poner límites desde el inicio del mes.

: Situación delicada en su entorno: riesgo de . Debe poner límites desde el inicio del mes. PISCIS: Uno de los más vulnerables: fraudes, envidias y problemas de salud (garganta). Necesita ser muy cauteloso con dinero y lo que comparte.

Asimismo, los Leo, Virgo y Escorpio tienen menor riesgo de tener un turbulento mes de abril, pues les llega la estabilidad y lo positivo.