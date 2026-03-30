El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal para todos los signos del zodiaco, con predicciones y advertencias que todos deben tomar en cuenta si quieren iniciar el mes de abril con bendiciones y buena energía.

De acuerdo con la pitonisa cubana, esta etapa del año es muy importante porque llega la Semana Santa, un lapso en el que el universo exige cambios y acciones que serán fundamentales para el futuro. Te contamos el resumen de todo lo que dijo en su canal de YouTube.

ARIES

Te estás reinventando, pero esto permite que tu vulnerabilidad sea evidente; por eso, debes protegerte cargando algo de plata y cortar energías negativas con una veladora verde. Tu mejor día es el martes, recibirás un regalo que estabas esperando y noticias que te harán sentir bien (quizá relacionado con un viaje). Abril es tu mes, con energía positiva para ti con relación en los negocios y el dinero. En el amor, estarás estable y si no tienes pareja, alguien se acercará a ti.

TAURO

Deja el miedo atrás y deshaste de los pensamientos negativos. Tu mejor día es el 1 de abril y apertir de allí las cosas van a cambiar con viajes en familia, reuniones íntimas y romances fugaces. Las predicciones de Mhoni Vidente dicen que tendrás golpes de suerte. No obstante, también hay malas noticias relacionadas con la salud, debes de escuchar a tu cuerpo y solucionarlo antes de que se convierta en algo peor.

GÉMINIS

Encontrarás la solución del problemas que tanto te está deteniendo, Será una semana de nuevos cambios en tu energía y si vas al mar será el momento exacto del gran cambio que estabas esperando. Tu punto débil es el estómago; cuida lo que comes. En el amor, hay esperanza de una pareja que te hará muy feliz, espera la señal para aceptar y decir que “sí”. Debes protegerte de malas vibras que se están acercando a ti: usa un listón rojo en tu tobillo. Las visiones dicen que habrá buenos negocios y mucho trabajo para ti.

CÁNCER

Tienes que aprovechar el momento de salir para distraer tu mente y limpiarla de toda la energía; el secreto es estar rodeado de la naturaleza. Tu mejor día es el 1 de abril y se predice que tendrás un mes de buen dinero y energía en los negocios. Eso sí, hay que tener paciencia y cuidar de tu salud, sobre todo con relación a tu cabeza y mente. No cargues con personas negativas porque te están absorbiendo, mejor busca nuevos amigos y también hazte de cosas nuevas, como un reloj. En el amor, hay una persona que te quiere y está dispuesta a entregarse a ti.

LEO

Es una semana de madurar y de terminar con las indecisiones. No te quedes encerrado en casa y si tienes días libres esta semana, sal y busca nuevos caminos para despejar la mente y convivir con personas diferentes a las de tu círculo. Tu mejor día es el 1 de abril y notarás que las energías en ti se tranquilizan para bien porque necesitas aterrizar toda tu energía: piensa con humildad porque así llegarás lejos.

Este es el horóscopo semanal de Mhoni Vidente para LEO.|(Facebook de Mhoni Vidente)

VIRGO

Será una gran semana para ti, sobre todo en tu crecimiento personal. Tienes una oportunidad el 1 de abril para liberarte del pasado que te está acongojando. Si te irás de vacaciones, diviértete y suelta el trabajo y el estrés. Es posible que te llegue un dinerito que te ayudará para tu escapada. En el mes de abril, habrá una sorpresa energética y las malas energías de envidia se alejarán.

LIBRA

Tendrás una gran semana, con energía positiva, buen dinerito y vacaciones plenas. A partir del 1 de abril habrá suerte que te abraza en cuestiones económicas. La recomendación de Mhoni es prender ua veladora blanca el 31 de marzo para deshacerte de lo poco malo que tienes para estar en plenitud. Tu punto debi es la debilidad, el mal de ojo y las miradas de personas que no te quieren ver bien. En el amor, habrá alguien del pasado que te busca para intimidad, y hay otros echándote el ojo, pero tú eres feliz con tu amada o amado.

ESCORPIO

Será una semana avazallora con buenas noticias, te divertirás en vacaciones y tendrás tranquilidad, luego te vuelves a preocupar por el trabajo. Tu mejor día es el 1 de abril y el Arcángel Uriel es quien te protegerá. La luna nueva en Semana Santa 2026 te dará poderes en la mente y te despejará lo que no necesitas para que tú puedas seguir aprendiendo y buscando más. En el amor, hay compatibilidad, pero no se moverán las energías.

SAGITARIO

Si sales de vacaciones, debes de cuidar todos los pendientes en la casa. Ten cuidado, tu puntu débil es la piel y por eso debes de usar mucho protector solar en esta temporada de calor. En el amor estarás desatado con romances nuevos de personas que se acercaron a ti; disfrúatlo, pero si tienes pareja no la olvides.

CAPRICORNIO

Tu mejor día es el 1 de abril y recibirás un dinerito extra. Este momento es ideal par darte un cambio de look, cambio de energía a positiva y ser más conciente de lo que estás gastando. Tu punto débil es el estómago o la gastritis, por eso debes de cuidar lo que comes. Vendrá una oportunidad muy grande para ti en el extranjero, pero deberás de meditarlo bien porque será un gran cambio que no esperabas. Aléjate de las personas que te están presionando, aprende a decir no y ahora piensa en tu bienestar.

ACUARIO

Esta semana es fundamental para ti. Estás en una situación delicada sobre con quién te juntas: si en estas vacaciones no te buscan, tú disfruta y ve solo, o valora a aquellos que se acordaron de ti. No olvides prender tu veladora el 1 de abril para atraer la energía estable de pensamientos. Es importante que recuerdes que no debes de cargar con los problemas de los demás y de que se aprovechen de ti.

PISCIS

Estás en la cima y disfrutas de esta sensación, por eso debes de aprovechar y estirar lo que más puedas el dinero, la felicidad y tus vacaciones. Tienes un problemas con la garganta, cuídala y sé cariñosa. No olvides repasar los pendientes de tu casa si sales de vacaciones porque eres muy preocupón y si no lo haces, no disfrutarás. Cuídate mucho de los fraudes, sobre todo con relación en pagos de deudas. Hay personas envidiosas que te están mirando, así que debes de ser cauteloso con lo que compartes.