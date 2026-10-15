Mhoni Vidente alerta al Papa León XIV por su salud tras su cirugía: ‘Nadie sabía que era cáncer’

Mhoni Vidente hizo una predicción sobre el futuro del papa León XIV después de que el pontífice fuera operado de un cáncer de pulmón en Roma.

De acuerdo con las declaraciones de la famosa astróloga, el líder de la Iglesia católica deberá cuidar su salud, pues, según sus visiones, podría enfrentar nuevos problemas que afectarían su permanencia en el Vaticano.

Las palabras de la pitonisa surgieron en medio de la preocupación por la salud del pontífice. Sin embargo, sus predicciones no constituyen un pronóstico médico ni una confirmación de que vaya a dejar el papado. Esto es lo que dijo sobre su futuro y lo que se sabe de su recuperación.

¿Qué pasará con el papa León XIV tras su cirugía, según Mhoni Vidente?

Según Mhoni Vidente, el papa León XIV deberá prestar atención tanto a su bienestar físico como a su vida espiritual. Durante su participación en Reporte H, la astróloga habló de supuestas energías negativas que, de acuerdo con sus visiones, estarían afectando al Vaticano y a sus representantes.

Mhoni Vidente alerta al Vaticano por la salud del Papa León XIV.|(YouTube de Mhoni Vidente)

La pitonisa señaló que no veía una muerte fulminante del pontífice, aunque pronosticó que los problemas de salud podrían provocarle debilidad y obligarlo a enfrentar nuevos procesos médicos. También planteó la posibilidad de que León XIV renuncie a su cargo en 2027.

Para explicar su predicción, Mhoni Vidente recordó la decisión de Benedicto XVI, quien renunció al papado en febrero de 2013. No obstante, se trata de una comparación hecha por la astróloga y no de una decisión anunciada por el Vaticano.

Durante sus declaraciones, también pidió que las personas rezaran por el pontífice, al considerar que las responsabilidades del cargo requieren un gran esfuerzo físico y espiritual.

¿Quién será el próximo papa después de León XIV, según Mhoni Vidente?

En sus predicciones sobre el futuro de la Iglesia católica, Mhoni Vidente mencionó la posibilidad de que el próximo pontífice tenga origen latinoamericano. También señaló que podría ser italiano o mexicano.

Hasta ahora, estas posibilidades forman parte de las visiones de la astróloga. No existe un anuncio oficial sobre un eventual sucesor de León XIV, quien continúa en su cargo mientras se recupera de la intervención quirúrgica.

La elección de un nuevo papa solo tendría lugar si se produjera una vacante en el papado, por ejemplo, ante una renuncia o el fallecimiento del pontífice, y correspondería al Colegio Cardenalicio elegir a su sucesor mediante un cónclave.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV hoy, 15 de octubre?

El papa León XIV permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se recupera de la cirugía realizada el martes 13 de octubre. De acuerdo con la información publicada por Vatican News, el pontífice fue operado para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba un tumor identificado como adenocarcinoma pulmonar. La intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones.

El jueves 15 de octubre, los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanzaba con normalidad. Los análisis de sangre presentaron resultados dentro de los parámetros esperados y la radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón intervenido. Además, el pontífice había retomado sus actividades cotidianas de forma independiente y continuaba con fisioterapia respiratoria.

Aunque el diagnóstico de cáncer de pulmón representa un problema de salud importante, todavía se requieren los resultados de los estudios del tejido extirpado para determinar si será necesario algún tratamiento adicional. Por el momento, la información médica disponible describe una evolución posoperatoria favorable, sin confirmar las predicciones de Mhoni Vidente sobre una posible renuncia.

La recuperación del papa León XIV continúa bajo supervisión médica, mientras sus próximas actividades públicas permanecen sujetas a las indicaciones de sus médicos.