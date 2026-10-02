Horóscopo de Mhoni Vidente del fin de semana: predicciones en el amor, dinero y salud de hoy viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana fue revelado. A através de su canal de YouTube, la famosa astróloga explicó por qué cada signo tiene una prueba mística esta primera semana del mes, que abarcan predicciones y advertencias a partir de hoy viernes 2, al domingo 4 de octubre. Estas fueron sus visiones.

ARIES

Este mes marca un punto de inflexión para Aries, especialmente en asuntos relacionados con trámites, cambios de vivienda o movimientos laborales. La energía astral favorece la búsqueda de estabilidad y la construcción de nuevas bases para el futuro. En el plano personal, será importante prestar atención al cuidado de la piel y la garganta. En el amor, pueden surgir propuestas más formales o decisiones importantes c on personas de Capricornio, Leo o Virgo , según el horóscopo. Tus números mágicos son 04 y 23.

TAURO

Para Tauro se abre un periodo de esfuerzo, disciplina y trabajo constante, pero también de recompensas que llegarán como resultado de la perseverancia. Los astros invitan a hacer las paces contigo mismo, cerrar ciclos y tomar distancia de aquellas personas del pasado que ya no aportan a tu camino. En el amor, existe una conexión especial con Piscis, Virgo y Sagitario. Este mes recuerda que la estabilidad se construye con claridad: expresa lo que deseas y aprende a pedirlo sin temor.

GÉMINIS

Géminis entra en una etapa de renovación en la que será fundamental dejar el pasado en su lugar y permitirte vivir plenamente el presente. La energía del mes favorece el crecimiento económico, nuevas oportunidades y una visión más ambiciosa sobre el futuro. En el amor, existe afinidad con Acuario, Aries y Libra. Sin embargo, los astros aconsejan mantener límites claros y evitar involucrarte sentimentalmente con alguien del entorno laboral, pues podría generar complicaciones.

CÁNCER

La abundancia y la estabilidad iluminan el camino de Cáncer durante este mes. Se vislumbran oportunidades para avanzar tanto en lo económico como en lo personal, siempre que mantengas tu energía enfocada en tus propios objetivos. Será importante no permitir que terceras personas manipulen tus decisiones o interfieran en tu tranquilidad. En el amor, existe una conexión especial con Aries, Piscis y Escorpio. Tus números mágicos son 06, 10 y 27.

LEO

Leo atraviesa un periodo que exige prudencia, madurez y capacidad para tomar decisiones con calma. El crecimiento llegará cuando dejes de mirar hacia aquello que ya terminó y evites regresar a historias sentimentales del pasado. En materia de bienestar, presta atención a la espalda y al estómago, procurando no ignorar las señales de tu cuerpo. En el amor, Aries, Sagitario y Libra pueden despertar una conexión significativa.

VIRGO

Para Virgo, este es un momento ideal para hacer una especie de inventario emocional y personal: revisar lo que has construido, reconocer aquello que ya no deseas y expresar sentimientos que quizá has mantenido en silencio. La carta de La Templanza anuncia equilibrio, armonía y la necesidad de encontrar un punto medio antes de tomar decisiones importantes. También es una etapa favorable para establecer nuevas metas relacionadas con los negocios, la comunicación y los proyectos profesionales.

LIBRA

Libra entra en uno de sus periodos más luminosos del año, especialmente alrededor de su cumpleaños. El universo parece abrir caminos para recibir viajes, regalos, oportunidades y momentos de mayor estabilidad. Es una etapa para celebrar lo que has conseguido y permitirte recibir aquello que la vida tiene preparado para ti. En el amor y las relaciones, existe una afinidad especial con Capricornio, Acuario y Géminis. Tus números cabalísticos son 11, 13 y 29.

En octubre, el signo de Libra domina con suerte espiritual.|(Especial/Canva)

ESCORPIO

Escorpio deberá poner toda su energía en el crecimiento económico y en aquellos proyectos laborales que pueden marcar una nueva etapa de prosperidad. El momento favorece la concentración, la estrategia y la determinación, pero será indispensable mantenerte lejos del drama y de personas que constantemente se colocan en el papel de víctimas. En el terreno sentimental, Cáncer, Leo y Piscis pueden representar vínculos de gran intensidad y conexión emocional.

SAGITARIO

Sagitario vive un mes marcado por la perseverancia y las señales de triunfo. Aquello por lo que has trabajado comienza a tomar forma y pueden presentarse viajes, movimientos importantes y soluciones para asuntos relacionados con herencias o bienes familiares. La carta de La Estrella ilumina este periodo y simboliza esperanza, reconocimiento y posibilidades de éxito, incluso en juegos, concursos o situaciones donde intervenga el azar. Tus números son 17 y 44.

CAPRICORNIO

Los astros impulsan a Capricornio hacia una profunda etapa de renovación. Puede ser el momento adecuado para reinventar tu imagen, transformar algunos aspectos de tu vida personal y buscar una mayor independencia en el ámbito laboral. El universo te invita a dejar atrás estructuras que ya no representan quién eres y a construir una versión más libre de ti mismo. En el amor, existe compatibilidad con Tauro, Aries y Libra. Tus números mágicos son 09, 30 y 66.

ACUARIO

Acuario entra en un ciclo de oportunidades inesperadas y lo que podría interpretarse como una etapa de doble suerte. La energía del mes favorece los estudios relacionados con ventas, comunicación o disciplinas artísticas, mientras que en el terreno emocional será necesario sanar heridas del pasado para avanzar con mayor libertad. No permitas que viejas experiencias determinen tus decisiones actuales. Tus números mágicos son 14, 16 y 41.

PISCIS

Piscis recibe un mes cargado de felicidad, progreso y señales de crecimiento. Las circunstancias pueden comenzar a acomodarse a tu favor, especialmente cuando confías en tu intuición y reconoces el valor de todo lo que has construido. En materia de bienestar, presta atención a cualquier señal relacionada con desequilibrios hormonales o molestias digestivas. En el amor, existe una conexión especial con Escorpio, Sagitario y Cáncer.