¿Qué animal va a ser el Año Nuevo chino en 2027? Esto dice el calendario

El horóscopo chino ya tiene definido qué animal será el protagonista del Año Nuevo chino 2027 y qué elemento lo acompañará. Se trata de la Cabra de Fuego, un signo que, de acuerdo con esta tradición milenaria, está relacionado con la creatividad, la sensibilidad y la búsqueda de armonía en diferentes aspectos de la vida.

Según el calendario tradicional chino, el nuevo ciclo comenzará el 6 de febrero de 2027 y terminará el 25 de enero de 2028. De acuerdo con Study CLI, la Cabra es el octavo animal del zodiaco y también puede conocerse como Oveja o Carnero, dependiendo de la traducción del término chino.

¿Qué significa el Año de la Cabra de Fuego en el horóscopo chino 2027?

La Cabra es un animal que representa la tranquilidad, la sensibilidad y la compasión. Por eso, quienes se interesan en el horóscopo chino relacionan este periodo con la posibilidad de fortalecer los vínculos personales, encontrar estabilidad y trabajar en proyectos que necesitan paciencia y dedicación.

La Cabra de Fuego es el animal del Año Nuevo Chino 2027. ((Especial/Canva))

Sin embargo, el elemento Fuego también tiene un papel importante en esta interpretación. Dentro de la astrología oriental, se relaciona con la inspiración, la pasión y la capacidad de transformar las ideas en acciones. Al combinarse con la energía de la Cabra, se interpreta como una invitación a desarrollar la creatividad sin perder el equilibrio emocional.

Otra característica de este signo es su asociación con la empatía y la perseverancia. Aunque suele representarse como un animal tranquilo, también simboliza la capacidad de mantenerse firme ante las dificultades y buscar soluciones sin recurrir a los conflictos.

¿Qué otros animales forman parte del horóscopo chino y cómo identificar el tuyo?

El zodiaco oriental está integrado por 12 animales que siguen un orden específico y se repiten cada 12 años.

Estos son:

Rata

BueyTigre

Conejo

Dragón

Serpiente

Caballo

Cabra

Mono

Gallo

Perro

Cerdo

Cada uno tiene características particulares y se relaciona con uno de los cinco elementos: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. Por eso, no basta con conocer el animal de tu año de nacimiento, también es importante identificar el elemento que lo acompaña para conocer su interpretación astrológica.

El Año Nuevo Chino 2027 comienza el 6 de febrero. ((Especial/Canva))

Si todavía no sabes qué animal te representa, en esta otra nota de Azteca Uno puedes descubrir qué signo eres en el horóscopo chino 2027 según tu fecha de nacimiento. Recuerda que si naciste en enero o durante los primeros días de febrero, debes revisar la fecha exacta en que comenzó el Año Nuevo chino de tu año de nacimiento, pues no coincide con el calendario occidental.