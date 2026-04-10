¡CUIDADO! El signo zodiacal que se enfrentará a GENTE FALSA este fin de semana y debe desconfiar un poco

Aunque quisiéramos vivir en un mundo donde podemos confiar en todos, desafortunadamente a veces nos encontramos con personas que no tienen las mismas buenas intenciones que nosotros. Este fin de semana hay un signo zodiacal que deberá tener mucho cuidado con la gente falsa, así lo advirtió Nana Calistar en su horóscopo para el 10 de abril.

El signo zodiacal que se encontrará con gente falsa este fin de semana, según Nana Calistar

Aquellos que nacieron bajo el signo zodiacal de Acuario, deberán ser muy prudentes y cuidarse de las hipocresías. En su horóscopo, Nana Calistar dice que "estos días vas a estar rodeado de gente medio falsa, de esa que sonríe de frente pero habla por detrás". Su consejo es que no te confíes de todos los que se cruzan en tu camino pues, por pasarte de buena gente, puedes terminar "en problemas que no son tuyos".

La astróloga dice que, si eres Acuario, muy probablemente has estado permitiendo que algunas personas se metan de más en tu vida y te influyan; este tipo de comportamientos a veces son difíciles de aceptar, pero es muy importante reconocerlos a tiempo y corregirlos. Por eso, aconseja que te pongas firme en tus convicciones porque el control de tu vida lo tienes tú.

En resumen, debes ser mucho más analítico y conducirte con cuidado, porque "no todo mundo es tu amigo, aunque se haga pasar por uno".

Los signos zodiacales que deben dejar de dar oportunidades a quienes no lo merecen

Dentro de su horóscopo para el 10 de abril, Nana Calistar también advierte a los signos zodiacales que han estado cediendo ante las personas que ya les fallaron al menos una vez.

En el caso de Piscis, la astróloga aconseja no abrir tu corazón a quienes no lo cuidan ni lo valoran, pues "no cualquiera merece tu versión más vulnerable".

Por otro lado, si eres Libra hay buena probabilidad de que te estés aferrando a personas o situaciones que ya demostraron que no son para ti, "como si te fueran a dar premio por aguantar", dice la astróloga. La lección aquí es saber decir cuándo marcar un límite de manera definitiva, sin culpa.