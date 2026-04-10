Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de abril: las impactantes predicciones que podrían cumplirse
Las energías de la era de Aries y la influencia de Júpiter en Cáncer están haciendo cambios en cada signo que tienes que conocer
Mhoni Vidente compartió los horóscopos del fin de semana y reveló cómo le irá a cada signo zodiacal en su suerte del amor, el dinero y la abundancia durante los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril.
Según sus impactantes predicciones, algunos signos tienen retos que deben cumplir para poder disfrutar de la armonía que ofrece la era del signo de Aries; sin embargo, hay una fuerte influence de Júpiter en Cáncer que podría obstruir el flujo de energía para algunas personas. Estas fueron sus visiones.
- Aries: Es tiempo de estabilidad económica y crecimiento. Debes soltar culpas del pasado. Tu mejor día es el 7 de abril, ideal para cerrar negocios y realizar viajes. Rodéate de Capricornio, Leo y Libra.
- Tauro: La carta del loco marca tiempos de madurez. Semana de mucho trabajo y reajustes de personal. Tu mejor día fue el 6 de abril, pero todavía tienes suerte. Cuidado con los chismes y protege tu energía con un vaso de agua bajo la cama.
- Géminis: El as de bastos indica poder y determinación. Es momento de invertir en ti y en tu futuro. Cuidado con las revelaciones de temas privados. Compatible con Libra, Sagitario y Acuario.
- Cáncer: La carta de la torre sugiere construir un patrimonio. No pidas opiniones a los demás, usa tu razón. Tu día clave es hoy 10 de abril, aprovéchalo. Cuidado con las traiciones de personas cercanas.
- Leo: Con el as de oros, se augura suerte y crecimiento. Tu mejor día fue el 7 de abril, pero estás manteniendo tu suerte. Es vital cuidar tu salud mental y evitar el insomnio. Mantente enfocado en tus metas de agosto.
- Virgo: La rueda de la fortuna indica que estás arriba. Tu mejor día fue el 8 de abril, ¿lo sentiste?. Es tiempo de ponerse al corriente en pagos y evitar prestar dinero para no perder tu buena fortuna.
- Libra: La carta del ermitaño te invita a encontrar la luz. Tu mejor día fue el 9 de abril. Te llega una oferta laboral sorpresa. No te sabotees y deja ir lo que no suma a tu vida.
- Escorpio: La templanza pide calma y paciencia. Tu mejor día es hoy 10 de abril. Evita los dramas innecesarios y enfócate en solucionar tus asuntos pendientes. Buen momento para rituales de prosperidad.
- Sagitario: La carta del mago señala que si pides, se te dará. Tu mejor día es el 6 de abril. Un fin de semana de mucho trabajo y posibles cambios hacia puestos mejores pagados. Cuida tu salud hormonal.
- Capricornio: La estrella te brinda una gran semana con doble suerte. Tu día clave fue el 7 de abril. Recibirás un regalo especial o sorpresa económica. Controla tu carácter y enfócate en tu crecimiento.
- Acuario: El tarot indica suerte rápida en negocios. Tu mejor día es el 10 de abril. Es momento de invertir en ti, incluso en cirugías estéticas si lo deseas, siempre analizando antes de decidir.
- Piscis: El carruaje marca avance sin miedo. Tu mejor día fue el 9 de abril, pero sigues atrayendo buena energía. Semana de mucho trabajo con recompensas económicas. Deja atrás el pasado y vive el presente con pensamientos positivos.