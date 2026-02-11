Sol y Urano en tensión: horóscopo para cada signo del 11 al 18 de febrero de 2026

Entre el 11 y el 18 de febrero de 2026, el cielo se ve atravesado por una configuración intensa: la alineación en cuadratura entre el Sol en Acuario y Urano en Tauro. Este aspecto activa un clima de inestabilidad, cambios repentinos y necesidad de libertad en la vida de cada signo del zodiaco .

Las cuadraturas en astrología son alineaciones tensas y desafiantes, por lo que este tránsito no se manifiesta de forma cómoda, sino a través de situaciones que obligan a romper estructuras y adaptarse a escenarios inesperados. Esto puede impactar directamente en la manera en que cada signo enfrenta lo imprevisto.

Astrología: predicciones para cada signo del zodiaco del 11 al 18 de febrero de 2026

Durante estos días pueden surgir conflictos entre el deseo de innovación y la necesidad de seguridad, generando tensiones internas y externas que funcionan como motores de transformación.



Aries : se enfrenta a cambios inesperados en el plano económico o laboral, lo que lo obliga a tomar decisiones rápidas y a replantearse su escala de valores.

: se enfrenta a cambios inesperados en el plano económico o laboral, lo que lo obliga a tomar decisiones rápidas y a replantearse su escala de valores. Tauro : con Urano en su signo, vive una etapa de fuerte sacudida personal, donde se ve impulsado a salir de la comodidad y redefinir su identidad.

: con Urano en su signo, vive una etapa de fuerte sacudida personal, donde se ve impulsado a salir de la comodidad y redefinir su identidad. Géminis : atraviesa revelaciones internas que lo llevan a cuestionarse creencias, miedos y patrones mentales.

: atraviesa revelaciones internas que lo llevan a cuestionarse creencias, miedos y patrones mentales. Cáncer : se producen tensiones en vínculos sociales o proyectos grupales, obligándolo a redefinir alianzas.

: se producen tensiones en vínculos sociales o proyectos grupales, obligándolo a redefinir alianzas. Leo : cambios en el ámbito profesional lo empujan a reinventarse y a asumir nuevos desafíos.

: cambios en el ámbito profesional lo empujan a reinventarse y a asumir nuevos desafíos. Virgo : se ve impulsado a modificar planes de estudios, viajes o metas a largo plazo.

: se ve impulsado a modificar planes de estudios, viajes o metas a largo plazo. Libra : se activan temas de poder, dinero compartido y emociones profundas que requieren transformaciones internas.

: se activan temas de poder, dinero compartido y emociones profundas que requieren transformaciones internas. Escorpio : vive conflictos en relaciones de pareja o sociedades, donde la libertad y la independencia se vuelven temas centrales.

: vive conflictos en relaciones de pareja o sociedades, donde la libertad y la independencia se vuelven temas centrales. Sagitario : debe reorganizar rutinas, trabajo y hábitos de salud frente a imprevistos.

: debe reorganizar rutinas, trabajo y hábitos de salud frente a imprevistos. Capricornio : atraviesa cambios en el plano afectivo o creativo que lo sacan de su zona de confort.

: atraviesa cambios en el plano afectivo o creativo que lo sacan de su zona de confort. Acuario : con el Sol en su signo, siente una fuerte necesidad de autenticidad, aunque eso implique rupturas con estructuras familiares.

: con el Sol en su signo, siente una fuerte necesidad de autenticidad, aunque eso implique rupturas con estructuras familiares. Piscis: se enfrenta a noticias inesperadas, cambios de opinión o conversaciones que alteran su forma de ver la realidad.

¿Cuál es la energía disponible de la cuadratura entre el Sol en Acuario y Urano en Tauro en febrero de 2026?

La cuadratura entre el Sol y Urano activa una energía de rebelión, liberación y necesidad de cambio. Es un tránsito que no permite sostener situaciones obsoletas, sino que empuja a romper con estructuras rígidas, patrones repetitivos y zonas de confort que ya no aportan crecimiento.

Durante este período, la energía disponible invita a actuar con flexibilidad y aceptar lo imprevisible. Aunque puede generar ansiedad, tensiones o decisiones abruptas, esta configuración tiene como propósito despertar conciencia, fomentar la autenticidad y acelerar procesos de transformación que son incómodos, pero resultan necesarios para evolucionar.