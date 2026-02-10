A partir del 17 de febrero estos signos tendrán recompensas esperadas

El 17 de febrero comienza el Año del Caballo, que se destaca por la energía que se mueve, la ambición y el progreso que se activa con fuerza debido a que se abre un ciclo de recompensas que han sido muy esperadas.

Hay signos que se verán más beneficiados que otros por lo que se dice que van a entrar en su época dora. De esta manera comienzan a dar frutos el esfuerzo y los obstáculos. Además, verán que se solucionan las preocupaciones financieras, los planes retoman forma y aparecen las oportunidades.

¿Cuáles son los signos que recibirán recompensas?

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este es un animal que es sinónimo de astucia y pensamiento estratégico. Ellos van a iniciar febrero con una energía excepcionalmente favorable. Ellos comenzarán a ver como los problemas laborales se resuelven con mayor facilidad y cómo las decisiones financieras dan resultados superiores a los esperados.

Se van a generar ingresos inesperados con inversiones, proyectos paralelos y nuevas alianzas. La clave estará en confiar en su intuición y en su capacidad para detectar oportunidades que otros no ven. Este es un periodo ideal para negociar, emprender y asumir riesgos calculados.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Luego nos encontramos con este animal que representa la perseverancia y la disciplina, y febrero llega para confirmar que el trabajo duro siempre encuentra su momento. Es probable que recibas ascensos laborales, aumentos salariales y reconocimiento profesional comienzan a materializarse.

El 2026 será el año del caballo en el horóscopo chino|Canva

También estos signos deben tener en cuenta que las recompensas económicas se verán por medio de ganancias inesperadas, bonos o propuestas que llegan sin aviso.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Aquí tenemos al Dragón que es un signo muy poderoso que entrará en una fase de expansión. Desde principios de febrero, su liderazgo y creatividad destacan con fuerza, permitiéndole ganar el respeto de superiores y colegas.

Tus relaciones profesionales serán armónicas y estratégicas por lo que verá impulsado su crecimiento laboral.

