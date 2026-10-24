Esta es la HORA LÍMITE para VOTAR hoy 24 de octubre y salvar a tu Granjero favorito de ser el próximo Eliminado

Este domingo 25 de octubre sabremos quién será el séptimo eliminado de La Granja VIP. En esta ocasión hay cinco Granjeros en riesgo y estás a tiempo de salvar a tu favorito. Esta es la hora límite para votar hoy 24 de octubre.

Recuerda que el público es el mayor juez del reality, por eso, no esperes para hacer saber tu opinión. La hora límite para votar el día de hoy son las 11.59 p.m.

Si por alguna razón no tienes oportunidad de enviar tu voto hoy sábado, recuerda que mañana, domingo, las votaciones seguirán abiertas hasta que, durante la Gala de Eliminación, Adal Ramones emita la indicación de que ya no se recibirán más.

Así puedes votar para salvar a tu Granjero favorito este domingo 25 de octubre

Recuerda que en La Granja VIP las votaciones son gratuitas y tienes 10 puntos para darlos a un solo Granjero o repartirlos entre varios. Además, los puntos se renuevan cada día, por lo que diariamente puedes realizar el proceso. Este es el paso a paso:



Ingresa a la página oficial de Azteca UNO.

Ve a la pestaña de La Granja VIP.

En el menú superior verás la palabra VOTA.

Cuando des clic te aparecerá la lista de los cinco nominados.

Si quieres más votos puedes iniciar sesión.

También puedes emitir tu voto a través de la aplicación móvil oficial de TV Azteca o escanear el código QR que aparece en pantalla durante las Galas en vivo.

Los cinco nominados en riesgo de salir el domingo 25 de octubre

Ya conoces la fecha límite y el proceso para votar y salvar a tu Granjero favorito, pero, quiénes son los que están en riesgo:

