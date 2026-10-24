Oficial: Lista de Nominados FINAL de La Granja VIP; Granjeros están en riesgo de eliminación el domingo en la semana 7

¡Es OFICIAL! hoy, viernes 23 de octubre, fue el último día de la semana que los Granjeros tenían para salir de la Tabla de Nominados. Tras darse a conocer la Traición de Fernando Lozada y la decisión de "Copetes", al final quedaron Azalia Ojeda, Rafael Mercadante, Manelyk, Natalia Alcocer y Kunno, quienes deben hacer todo lo posible por obtener más votos para el domingo en La Granja VIP.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?

Ya vamos en la semana 7, por lo que el domingo uno de los Granjeros se sumará a la lista de eliminados de La Granja VIP. Hasta el momento, así ha quedado el orden de salida:



"La Coreañera"

María Karunna

Carlos Trejo

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo salió en la misma semana de Pimpinela, debido a que la Granjera fue expulsada por sus acciones contra otra Granjera.

Los Granjeros que se encuentran en la Lista de Nominados final de la semana, deben hacer lo posible por pedirle a su público que voten por ellos para salvarlos, ya que el que tenga menos votos será eliminado en La Gala del domingo.

¿Cuándo inicia La Gala el domingo?

Recordemos que el sábado no hay ninguna Gala, pero puedes seguir de cerca los movimiento de los Granjeros en el 24/7. El día importante es el Domingo, ya que a las 8 de la noche iniciara la transmisión del programa, donde poco a poco se dará a conocer quienes se salvan de la eliminación para finalmente anunciar quién se despide.

Para que no te lo pierdas, puedes ver la transmisión desde la app de TV Azteca en vivo; otra opción que puedes usar es verlo desde el canal de televisión abierta; o desde la página de Azteca UNO, solamente ingresa a la pestaña de La Granja VIP y selecciona la opción de "En VIVO". Con todas las alternativas anteriores podrás ver el programa GRATIS, descubriendo quién de la lista de nominados final se despide.

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