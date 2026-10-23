Ayer estalló la polémica entre Azalia y Rafa Mercadante, HOY viernes mostraremos lo que NO se vio en La Granja VIP

Este pasado jueves 22 de octubre estalló la polémica en La Granja VIP luego de un intercambio de palabras subidas de tono entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante. Ambos Granjeros habrían tenido un altercado verbal previo al inicio de la dinámica de “Echar Tierra” que, posteriormente, salió a la luz por medio del propio actor durante el programa de ayer.

Según lo dicho por el propio Rafa Mercadante, Azalia se habría metido con sus hijas durante la discusión, situación que catalogó como totalmente grave. Los aficionados del reality se preguntan qué pasará tras lo sucedido y desde TV Azteca podemos confirmar que HOY, viernes 23 de octubre, se revelarán imágenes no antes vistas sobre la pelea durante el programa. Por esta razón, deberás estar muy atento esta noche.

¿Qué pasó exactamente entre Azalia y Rafa Mercadante?

El enfrentamiento se hizo público durante la dinámica de “Echar Tierra”, previo al juego de La Salvación. Bebeshita le tiró tierra a Rafa argumentando que siempre tiene peleas con las mujeres y, rápidamente, Mercadante se defendió y acusó a Azalia de haber realizado una seña ofensiva que, según él, estuvo dirigida hacia sus hijas.

Rafa Mercadante habló de sus primeros encuentros en La Granja VIP|ESPECIAL

Ante esta situación, Kristal Silva le consultó a Azalia si estaba enterada del tema y se hizo la desentendida: “Historias que se inventa para seguir chillando”. Pese a que “La Negra” no reconoció haber faltado el respeto a las hijas del actor, Mercadante insistió en que sí había sucedido y pidió a la producción que muestren las imágenes de lo acontecido.

La versión de Rafa Mercadante sobre su pleito con Azalia

Rafa Mercadante reunió a su equipo para explicar qué fue lo que sucedió con Azalia. Según su relato, él se encontraba de camino al baño cuando “La Negra” y Manelyk se encontraban allí. Mientras se dirigía hacia el baño, el conductor aseguró estar festejando por haber ganado “El Más Gallito” y cuando vio a ambos, señaló su collar de nominado y soltó una pequeña sonrisa.

“Volteo y ‘La Negra’ me dice: ‘tu… ching*s a tu madre’. Yo digo: ‘okey, gracias’, y después me hace así (hace el gesto obsceno). Le digo: ‘siéntate ahí’, y me dice: ‘ahí es donde se van a sentar tus hijas’”. Hoy se sabrá la verdad de lo sucedido, por lo que deberás estar muy atento al programa de esta noche durante La Traición.

¿A qué hora es la séptima Traición de La Granja VIP?

La séptima Traición de La Granja VIP se llevará a cabo hoy viernes 23 de octubre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir el programa EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, así como en el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Además de conocer las imágenes del enfrentamiento entre Azalia y Rafa Mercadante, la noche tendrá un momento clave para los nominados. Fernando Lozada tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros y colocar a otro Granjero en riesgo, por lo que sus decisiones podrían cambiar el rumbo de la próxima Gala de Eliminación.