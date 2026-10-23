Rafael Mercadante ACUSA a Azalia Ojeda de faltarle el respeto a sus hijas en La Granja VIP: “Les mostró la Britney Spears”
Mercadante aseguró que Ojeda hizo una seña dirigida a sus hijas. Mario “Mono” Osuna confirmó sus palabras, pero lo acusó de provocarla.
Rafael Mercadante lanzó una acusación contra Azalia Ojeda durante una dinámica de La Granja VIP, al asegurar que su compañera le había faltado el respeto a sus hijas. El granjero relató que Azalia realizó una seña conocida como “la Britney Spears” y afirmó que ella misma le dijo que estaba dirigida a sus hijas. Sin embargo, Mario “Mono” Osuna, quien aseguró haber presenciado el intercambio, sostuvo que Rafael había provocado primero a la participante.
Rafael Mercadante acusa a Azalia Ojeda de hacer una seña dirigida a sus hijas en La Granja VIP
Todo comenzó cuando Daniela Alexis “La Bebeshita” le lanzó tierra a Rafael Mercadante y explicó que su decisión estaba relacionada con la manera en que, desde su perspectiva, el participante se dirigía a las mujeres. “Solo te tiro esta tierrita porque no me gusta que seas tan grosero con las mujeres. En este caso escuché groserías hoy que le dijiste a Azalia”, expresó Bebeshita.
Rafael rechazó la acusación y respondió que había sido Azalia quien le había faltado el respeto: “Yo no le dije groserías. Ella le mostró la Britney Spears a mis hijas”.
Ante las preguntas sobre lo ocurrido, Mercadante relató que el supuesto incidente había sucedido cuando salía del baño. Según su versión, pasó junto a Azalia y sonrió porque estaba contento de que el público lo hubiera elegido como el más gallito.
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El granjero aseguró que su compañera reaccionó al verlo y que él le respondió que expresara su inconformidad ante el público. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, Azalia realizó la seña. “Y me dijo: ‘Y esto es para tus hijas’”, afirmó Rafael.
Cuando le preguntaron a Azalia Ojeda sobre las declaraciones de su compañero, la granjera rechazó su versión y respondió: “Historias que se inventa para seguir chillando”.
La conversación continuó cuando Mario “Mono” Osuna aseguró que había presenciado el encuentro entre Mercadante y Ojeda. El participante explicó que, según lo que había observado, Mercadante llegó y se rio frente a Azalia. Rafael negó haberse burlado de ella y cuestionó que su sonrisa pudiera considerarse una provocación.
“¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”, respondió.
Mono insistió en que Rafael también provocaba a otros granjeros y posteriormente se quejaba de sus reacciones. Mercadante, por su parte, cuestionó que fuera precisamente su compañero quien lo acusara de tener ese comportamiento. “El rey de la soberbia y que provoca a los demás me está diciendo que yo soy el provocador”, expresó Rafael.