Rafael Mercadante ACUSA a Azalia Ojeda de faltarle el respeto a sus hijas en La Granja VIP: “Les mostró la Britney Spears”

Rafael Mercadante lanzó una acusación contra Azalia Ojeda durante una dinámica de La Granja VIP, al asegurar que su compañera le había faltado el respeto a sus hijas. El granjero relató que Azalia realizó una seña conocida como “la Britney Spears” y afirmó que ella misma le dijo que estaba dirigida a sus hijas. Sin embargo, Mario “Mono” Osuna, quien aseguró haber presenciado el intercambio, sostuvo que Rafael había provocado primero a la participante.

Rafael Mercadante acusa a Azalia Ojeda de hacer una seña dirigida a sus hijas en La Granja VIP

Todo comenzó cuando Daniela Alexis “La Bebeshita” le lanzó tierra a Rafael Mercadante y explicó que su decisión estaba relacionada con la manera en que, desde su perspectiva, el participante se dirigía a las mujeres. “Solo te tiro esta tierrita porque no me gusta que seas tan grosero con las mujeres. En este caso escuché groserías hoy que le dijiste a Azalia”, expresó Bebeshita.

Rafael rechazó la acusación y respondió que había sido Azalia quien le había faltado el respeto: “Yo no le dije groserías. Ella le mostró la Britney Spears a mis hijas”.

Ante las preguntas sobre lo ocurrido, Mercadante relató que el supuesto incidente había sucedido cuando salía del baño. Según su versión, pasó junto a Azalia y sonrió porque estaba contento de que el público lo hubiera elegido como el más gallito.

“Para mi no eres importante": Azalia Ojeda CRÍTICA a Rafael Mercadante en La Asamblea de La Granja VIP; para después llamarlo “RIDÍCULO”

El granjero aseguró que su compañera reaccionó al verlo y que él le respondió que expresara su inconformidad ante el público. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, Azalia realizó la seña. “Y me dijo: ‘Y esto es para tus hijas’”, afirmó Rafael.

Cuando le preguntaron a Azalia Ojeda sobre las declaraciones de su compañero, la granjera rechazó su versión y respondió: “Historias que se inventa para seguir chillando”.

La conversación continuó cuando Mario “Mono” Osuna aseguró que había presenciado el encuentro entre Mercadante y Ojeda. El participante explicó que, según lo que había observado, Mercadante llegó y se rio frente a Azalia. Rafael negó haberse burlado de ella y cuestionó que su sonrisa pudiera considerarse una provocación.

“¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”, respondió.

Mono insistió en que Rafael también provocaba a otros granjeros y posteriormente se quejaba de sus reacciones. Mercadante, por su parte, cuestionó que fuera precisamente su compañero quien lo acusara de tener ese comportamiento. “El rey de la soberbia y que provoca a los demás me está diciendo que yo soy el provocador”, expresó Rafael.