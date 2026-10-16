Azalia ARRUINÓ los planes del equipo contrario al ganar el Juego de Salvación en La Granja VIP: “La justicia existe”

En La Granja VIP todo no puede suceder, e incluso cuando las estrategias parecen infalibles, pueden terminar saliendo mal. Eso es lo que enfrenta esta semana el equipo de Niurka luego de que Azalia Ojeda ganara el juego de Salvación.

Julio Camejo propuso un plan arriesgado, tanto que Natalia Alcocer lo calificó como Kamikaze. La idea era tener mayoría de nominados con la intención de tratar de ganar el poder de la Traición.

Todo comenzó el miércoles de Asamblea cuando Mono Osuna e Ivonne Montero fueron los Granjeros que más puntos en contra recibieron, por lo que debieron subir a la Tabla de Nominados. Sin embargo, el Huevo dorado lo cambió todo.

Kevyn Contreras Bicolor ganó el reto y obtuvo el privilegio de sacar de la Tabla a uno de los nominados y poner a alguien más. Optó por Ivonne Montero y, para sorpresa de muchos, puso en riesgo a alguien de su equipo: Julio Camejo.

El plan era "enterrar" a Mono para que no pudiera competir por su salvación y tener mayoría para ganar el reto y al día siguiente dejar fuera de la Tabla tanto a Bicolor como a Julio y garantizar que alguien del grupo de Manelyk terminara en riesgo.

Sin embargo, no contaban con que esta vez sería un reto de suerte y Azalia Ojeda resultó ganadora arruinando la estrategia que tenían pactada.

Estos son los nominados hasta ahora en La Granja VIP

Luego del jueves de Salvación, la Tabla de Nominados quedó de la siguiente manera:

Mono Osuna

Kevyn Contreras Bicolor

Julio Camejo

Sin embargo, ahora que Azalia cuenta con el poder de la Traición, se espera que Mono Osuna deje la tabla. Ello significa que el próximo domingo 18 de octubre es prácticamente un hecho que alguien del equipo de Niurka dejará La Granja VIP y se convertirá en el sexto eliminado.

