Azalia se QUIEBRA al recordar a su mamá y a su hermana en su lucha contra el cáncer tras ganar el Juego por la Salvación en La Granja VIP

Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, ganó el Juego por la Salvación en La Granja VIP y, al explicar cómo consiguió superar a sus compañeros, compartió una experiencia familiar que marcó su participación en la competencia. La granjera recordó la lucha contra el cáncer que atraviesan su mamá y su hermana, y aseguró que pensar en ellas fue lo que le dio fuerzas para continuar durante el desafío.

Después de conseguir la victoria, Azalia fue entrevistada sobre su desempeño en el juego, especialmente porque Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo habían comenzado con ventaja. La pregunta se centró en cómo logró resolver las dificultades de la prueba, que incluía un costal y una cubeta, además de la rapidez que mostró para completar el recorrido.

Sin embargo, su respuesta estuvo relacionada con una experiencia personal. En lugar de detenerse únicamente en los aspectos de la competencia, explicó qué recordó mientras intentaba alcanzar a sus compañeros. “Se me vino a la cabeza todo lo que he visto pasar a mi mamá y a mi hermana en la lucha contra el cáncer. Cómo perdieron su cabello, cómo están luchando, y eso me dio la fuerza para poder saber hacia dónde tenía que ir”, expresó Azalia.

Se jugó el TODO por TODO; así fue el Juego de Salvación en la sexta semana de La Granja VIP, donde un Granjero se salvó de la Tabla de Nominados

Azalia Ojeda dedica unas palabras a su mamá tras ganar La Salvación en La Granja VIP

La conversación continuó cuando Kristal Silva le preguntó a Azalia qué le diría a su mamá si pudiera tenerla frente a ella, abrazarla y compartirle lo que acababa de vivir durante el Juego por la Salvación.

La granjera respondió con una declaración en la que relacionó la experiencia de su madre con su propia capacidad para superar las dificultades. “Que la amo muchísimo, que si ella ha podido, yo también puedo”, afirmó Azalia.

Después de escuchar sus palabras, Silva le expresó su deseo de que su mamá pudiera seguir adelante. “Primero Dios, así va a ser”, respondió la participante antes de agradecer las felicitaciones por su victoria.

