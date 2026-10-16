¿Miedo o traición? Azalia confiesa la verdadera razón por la que NO quiere nominar a Niurka en La Granja VIP

La estrategia de Kevyn Contreras "Bicolor" falló y Azalia se quedó con la Salvación en La Granja VIP para la semana 6. Así que la Granjera ya está pensando a quién podría elegir para la Traición y tiene a varias personas en mente, sin embargo, a la que no está dispuesa a nominar es a Niurka y ya explicó sus contundentes motivos.

Pero antes de hablarle de esta estrategia a Manelyk y su equipo, "La Negra" platicó de sus planes con Mónica, a quien terminaron aceptando como aliada. De acuerdo con lo que compartió, Azalia no quiere que Niurka vaya a la Gala de Nominación porque considera que está fuerte y que no tiene sentido desperdiciar esta oportunidad si de todas maneras no va a salir por los votos que tiene.

"A mí me enoja mucho que cuestionen lo que voy a hacer, porque al final quien ganó el juego soy yo y yo decido qué hacer. Somos equipo y evidentemente va a ser a nuestro beneficio, pero si yo gané el juego, yo hago lo que me salga de donde yo quiera. Yo no voy a meter a la tabla a Niurka porque es darnos, no darme, darnos a todos un balazo en el pie y en este momento no lo necesitamos", dijo contundente la polémica integrante.

¿A quién va a traicionar Azalia en La Granja VIP? Su estrategia para la semana 6

A menos que la dinámica cambie por "Copetes", Azalia está pensando en mandar a Pimpinela Escarlata a la nominación de La Granja VIP en la sexta semana, para que así sea él quien tenga menor oportunidades de salvarse por el poco tiempo que tendrá para que sus fanáticos voten. La razón sería clara: cree que Niurka y Natalia lo manipulan, por lo que si sigue avanzando podría ser peligroso que les de puntos negativos solo por complacer a sus amigas.

"La cosa es ir desarmando y empezar con Pimpi, porque esta pend*j* (Natalia) lo manipula. Ella y Niurka le dicen qué hacer. Sí una parte es que él lo hace, pero lo demás es porque ellas lo manipulan", sentenció Azalia, señalando además que pese a los conflictos que han tenido, el luchador no le cae mal y todo lo que hace es por mera estrategia.