“La patrona está ayudándole a la servidumbre": Azalia se burla de Pimpinela por su nominación en La Granja VIP

El Miércoles de Nominación en La Granja VIP Segunda Temporada inundó de tensión el ambiente, pues sirvió para que algunos Granjeros supieran lo que realmente piensan de ellos. Este fue el caso de Azalia Ojeda, que no solo estuvo entre las más votadas para eliminación, sino que también recibió un inesperado reproche de Pimpinela Escarlata y todo indica que está decidida a desquitarse muy a su estilo.

Y es que luego de que el luchador le dijo que "se cree la dueña", les tocó trabajar juntas como Peones y estuvieron a cargo de la limpieza de la cocina. En ese momento, Pimpi se ofreció a ayudar con tareas que no le tocaban y "La Negra" se burló diciéndole que "la jefa" estaba ayudándole, como referencia a lo que pasó en el Cara a Cara.

"Tienes que tomar en cuenta que la patrona está trabajando con la servidumbre. Yo les estoy ayudando, así que relájate un ching*, porque tu patrona está haciendo las labores de la servidumbre", dijo entre risas mientras Pimpi trataba de descifrar si era un chiste o sí sí le estaba reclamando de verdad.

Azalia se desquitó de Pimpinela con una broma en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Azalia se enojó con Pimpinela Escarlata? La frase en La Granja VIP que marcó su rivalidad

En cuanto el emblemático luchador se dio cuenta de que todo era una broma, las dos empezaron a reírse y hasta chocaron las palmas como muestra de que no tenían ningún conflicto. Aun así, Pimpinela Escarlata no se disculpó con Azalia por nominarla en La Granja VIP y ni siquiera trató de darle más explicaciones más allá de lo que le dijo en el Cara a Cara.

Y es que cabe recordar que uno de los momentos más inesperados de la Asamblea, ocurrió cuando Pimpi encaró a "La Negra" y le dijo de frente que no le gustaban sus modos, sobre todo porque pareciera que cree que es la única que puede dar órdenes. Por su parte, Azalia dijo que antes creía que no sabía jugar, pero que ya se dio cuenta de que sí está haciendo estrategias, pero le advirtió que está siendo manipulado por Natalia, con la que finalmente quedó nominada y tuvo que encadenarse como parte de su castigo.

"Desde el primer día que entré a La Granja VIP, te observé. Me diste mala espina, yo dije: '¿esa será la patrona de aquí?'. Eres fuerte, eso nadie te lo quita, pero ya te agarraste ese papel aquí. Te sientes la dueña, es todo lo que tengo que decirte", fueron los argumentos con los que justificó su nominación.